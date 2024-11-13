На прошлой неделе, 30 октября, Еврокомиссия опубликовала ежегодный отчет по всем государствам-кандидатам. Украине посвящено 100 страниц – немало, но меньше, чем в прошлом году.

Международные партнеры в целом адекватно оценили, чего нам удалось достичь, а чего – нет, на пути в Европейский Союз, в том числе и в сфере правосудия.

К сожалению, за 2024 год в реформе судов прогресс Украины был незначительным.

О том, что же стоит на пути успешного завершения многолетней и многострадальной судебной реформы, читайте в статье Михаила Жернакова и Марии Глушко из Фундации DEJURE Правосудие без стимула к изменениям. Что увидел и что пропустил ЕС в своем отчете по Украине. Далее – краткое ее изложение.

В отчете Еврокомиссия в очередной раз подчеркивает необходимость очистить Верховный суд (ВС). В частности, путем совершенствования проверки судей Верховного суда через декларации добропорядочности и изменения процедуры отбора судей через новое законодательство и единые критерии оценки добропорядочности.

Более того, в этом году Еврокомиссия предлагает не только усовершенствовать процедуру проверки деклараций добропорядочности, но и применять ее ко всем судьям, не только Верховного суда.

Международные партнеры ожидают, что эти изменения будут прописаны в новом законе, который примут "как можно быстрее".

Собственно, воплощение этой рекомендации, без сомнения, должно поспособствовать главной цели реформы – очищению судейского корпуса.

Отчет не обошел своим вниманием решения Верховного суда, которые вредят судебной реформе.

Недавнее решение Большой палаты ВС в отношении судьи Виталия Усатого, по словам Еврокомиссии, "ставит под угрозу квалификационное оценивание судей с участием Общественного совета добропорядочности".

Несмотря на то, что Еврокомиссия хвалит возобновление квалификационного оценивания, она отмечает его низкие темпы. Предпосылкой этого все еще являются проблемы с доступом к материалам досье для членов Общественного совета добропорядочности, о чем Еврокомиссия отдельно отметила в отчете.

Документ не обошел и вопрос способности самой Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС, некий "HR-отдел судебной системы"). В отчете говорится, что, учитывая значительную нагрузку на ВККС, способность Комиссии также следует усиливать, в частности реформируя ее секретариат.

Досталось от Еврокомиссии и Высшему совету правосудия (ВСП).

В отчете отмечают низкий темп увольнений судей и рассмотрения дисциплинарных жалоб и то, что Совет уволил только четырех служителей Фемиды по результатам квалифоценивания. Эта цифра все еще катастрофически мала. Такими темпами очищение судейского корпуса практически никогда не завершится.

Есть определенная надежда на новосозданную Службу дисциплинарных инспекторов, которая вот-вот начнет свою работу и частично сможет разгрузить ВСП – о ней Еврокомиссия упоминает как об одном из немногих достижений за этот год.

Через все рекомендации как по судебной власти, так и к другим органам красной нитью проходит призыв Еврокомиссии к привлечению независимых международных экспертов в конкурсные комиссии для отбора кандидатов в судьи и органы судебной власти.

Стоит вернуться к модели, где добропорядочность анализируют только иностранцы, без привлечения представителей "судебной мафии" Украины.

Хотя следует заметить, что Еврокомиссия в отчете не настаивает, что участие международных экспертов должно быть 100%, и даже не подчеркивает, что голос иностранцев должен быть решающим в случае смешанной комиссии.

Вступление в ЕС – это не просто флажок, который мы хотим сорвать на финише.

Это прежде всего развитие институтов, в процессе чего Украина должна стать максимально похожей на другие страны Евросоюза.

В противном случае суть будет подменена формой, что не принесет ни безопасности, ни стабильности, ни благосостояния гражданам.

Подробнее – в материале Михаила Жернакова и Марии Глушко из Фундации DEJURE Правосудие без стимула к изменениям. Что увидел и что пропустил ЕС в своем отчете по Украине.