Землетрус у Туреччині: одна людина загинула, 29 отримали поранення

Категория: Новини / Події

В результате мощного землетрясения в Турции погиб один человек, еще несколько десятков получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министра внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети Х и телеканал TRT Haber.

"Прошу Божьей милости для 81-летнего мужчины, который потерял жизнь, и скорейшего выздоровления для раненых", - написал министр.

Он отметил, что погибшего мужчину вытащили из-под завалов, но несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.

Ерликай добавил, что в результате землетрясения ранения получили 29 человек, их состояние не тяжелое. Разрушены 16 домов, жителей четырех зданий эвакуировали.

Напомним, вечером 10 августа в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1.

Эпицентр располагался в районе Синдирги в провинции Балыкесир на глубине 11 километров. Толчки ощущались в Измире, Стамбуле и еще ряде населенных пунктов страны.

Добавим, что 3 августа в США произошло землетрясение, которое почувствовали в некоторых районах Нью-Йорка и штата Нью-Джерси.

А 30 июля произошло самое мощное с 1952 года землетрясение на полуострове Камчатка. После в регионе продолжаются афтершоки и проснулся ряд вулканов.

 






