Украина в период с 1 по 10 августа семь раз (2-4, 6 и 8-10 августа) занимала первое место по среднесуточному показателю индекса цены BASE на рынке электрической энергии "на сутки вперед" (РСВ), если сравнить с 26 странами Европы.

Об этом свидетельствуют данные ENTSOE, передает "Интерфакс-Украина".

По этому показателю трижды также за последние 10 дней лидировала Италия (1, 5 и 7 августа).

По состоянию на 10 августа, в частности, самый высокий в Европе ценовой индекс э/э базовой нагрузки BASE на РСВ Украины составил 5 337, 84 грн/МВт*ч. Самый низкий был зафиксирован в Швеции - 338,04 грн/МВт*ч.

Зато по состоянию на 1 августа самый высокий в Европе ценовой индекс BASE, зафиксированный в Италии, составил 5 549,93 грн/МВт*ч, а самый низкий, в Финляндии, - 869,21 грн/МВт*ч.

В то же время по данным ENTSOE, за последние 15 дней - с 27 июля по 10 августа, - Украина 11 раз лидировала в Европе по цене э/э на РСВ, в частности 27-30 июля.

Как считает экс-министр энергетики Ольга Буславец, ключевыми причинами роста цены произведенного в Украине киловатт-часа с начала года до самых высоких в Европе значений является монопольное положение на рынке НАЭК "Энергоатом", который производит более половины э/э в Украине, а также ее ограниченный импорт.

Наш комментарий: Очень хотят раздеребанить НАЭК "Энергоатом" и давно хотят, конечно в результате цены вырастут еще больше, как это уже не раз случалось в результате разгосударствления, но кто об этом сейчас думает. А подумать надо, если НАЭК "Энергоатом" производит самую дешевую электроэнергию, то почему, находясь в госуправлении он является причиной повышения цены? Где элементарная логика? А ее нет, складывается устойчивое впечатление, что заявления министров ориентированы на идиотов.

Напомним:

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила в 1,6 раза предельные цены на рынке электроэнергии (так называемые прайс-кепы) с 17:00 до 23:00.





Источник