На фронте в Запорожской области погиб украинский художник-анархист Давид Чичкан, который пошел служить в ВСУ добровольцем. Ему было 39 лет.

Что известно о Давиде Чичкане?

Давид Чичкан родился в 1986 году. Его родители – Илья Чичкан и Татьяна Ильяхова.

Это известная в Украине семья. Отец павшего воина – представитель Новой волны в украинском искусстве, дед Аркадий Чичкан – художник-нонконформист, участник легендарной "Выставки 13-ти", а прадед, Леонид Чичкан, с 1971 года был профессором Киевского художественного института.

Сестра защитника Александра тоже известная художница. Она творит в стиле "реалистический коллаж".

Сам Давид Чичкан не имел высшего художественного образования и называл себя "рисовальщиком". Но это ему не мешало творить с 2000-х.

Он всегда говорил, что создает искусство прежде всего для рабочих.

Художник занимался графикой, плакатом, живописью, уличным искусством, перформансом, текстом. Он был анархо-синдикалистом.

Анархистские убеждения – это мой эскапизм, удивительный мир и подушка в экзистенциальную яму, чтобы падать мягче,

– говорил Давид Чичкан.

Высказывался он и о войне.

"Нынешняя война – продолжение той войны государств за перераспределение собственности, не закончившейся в 1918 году Версальским миром и продолжающейся на территории современной Украины", – цитировала его искусствовед Яна Качковская.

Друг и военный Давида Никита Козачинский рассказывал, что после начала полномасштабного вторжения европейские институты предлагали Чичкану "ежемесячно несколько тысяч евро, чтобы он уехал и работал у них".

Но он отказывался и говорил, что "зарабатывать на теме войны, делая искусство где-то за пределами Украины – это очень низко".

Впоследствии Чичкан ушел добровольцем и воевал в составе минометного расчета.

Выставки Чичкана дважды громили из-за их политического контекста: в 2017 году в Киеве и в феврале 2022 года во Львове. В Киеве на стенах вместо сорванных картин оставили надписи “Рупор Москвы” и “Сепары”. Организаторы выставки предположили, что это сделали праворадикалы, которые накануне угрожали им в соцсетях.

Чичкан, который называл себя художником-анархистом, был активным участником Евромайдана. Он говорил, что в своих картинах пытался переосмыслить Майдан как революцию, которая не достигла своей цели, что привело к войне.

