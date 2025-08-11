«Крізь полум’я» і «Старовинна Одеса»: в Одесі відкрили виставку Святослава Скоробогатова та презентували збірку поезії Катерини Скоробогатової

9 серпня 2025 року, о 14:00, в Одеському Будинку-Музеї ім. М. К. Реріха відбулося відкриття виставки живопису заслуженого художника, ветерана праці та члена Національної спілки художників України Святослава Скоробогатова. Одночасно з цим гості мали змогу познайомитися з новою поетичною збіркою його дружини, берегині творчої спадщини митця — Катерини Скоробогатової — під символічною назвою «Крізь полум’я».
У рамках заходу прозвучало музичне вітання у виконанні Георгія Кожухаря, старшого викладача Одеської національної музичної академії ім. А. В. Нежданової, лауреата Міжнародного конкурсу пам’яті Еміля Гілельса.
Катерина Скоробогатова, відкриваючи виставку, поділилася теплими словами про свого чоловіка:
«Святослав Петрович народився у 1937 році в Узбекистані, але саме Одеса стала для нього справжнім домом і натхненням. Він понад 46 років працював головним художником-оформлювачем Одеського морського торговельного порту, створив його емблему та почесний знак “Ветеран порту”. Проте найцінніше його надбання — це любов до рідного міста, яку він увіковічнив у полотнах».
На виставці представлено 16 картин митця, зокрема серію «Старовинна Одеса». Його роботи зберігаються в музеях та приватних колекціях не лише в Україні, а й у США, Японії та багатьох країнах Європи.
Продовжувач традицій південноукраїнської школи живопису
Святослав Скоробогатов навчався в Одеському художньому училищі ім. М. Б. Грекова. Його вчителі — Ідіна Фруменко та Тамара Єгорова — були учнями видатних митців Михайла Жука та Киріака Костанді.
«Святослав Петрович — гідний продовжувач нашої південноукраїнської школи живопису. Він був мариністом у найкращому сенсі цього слова, оспівував море, порт і наше місто», — зазначили організатори виставки.
Слово журналістської спільноти
На відкриття завітав актив Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України на чолі з головою Юрієм Работіним.
«Пані Катерино, ми дякуємо вам за те, що зберігаєте пам’ять і творчість Святослава Петровича. Це важливо не лише для вас особисто, а й для всієї Одеси», — підкреслив Юрій Работін, вручивши авторці збірки букет чарівних троянд.
Поезія крізь вогонь і час
Катерина Скоробогатова представила присутнім свою збірку поезій «Крізь полум’я», у якій зібрані вірші, що народжувалися в різні періоди життя та сповнені глибоких емоцій і філософських роздумів.
На завершення вечора музей подарував пані Катерині ювілейне видання «Коли я пишу портрет», присвячене творчості Миколи Реріха.
Виставка триватиме до 9 вересня 2025 року. Організатори запрошують усіх одеситів та гостей міста побачити живописні твори митця, який залишив яскравий слід у культурному житті Одеси.