«Крізь полум’я» і «Старовинна Одеса»: в Одесі відкрили виставку Святослава Скоробогатова та презентували збірку поезії Катерини Скоробогатової

9 серпня 2025 року, о 14:00, в Одеському Будинку-Музеї ім. М. К. Реріха відбулося відкриття виставки живопису заслуженого художника, ветерана праці та члена Національної спілки художників України Святослава Скоробогатова. Одночасно з цим гості мали змогу познайомитися з новою поетичною збіркою його дружини, берегині творчої спадщини митця — Катерини Скоробогатової — під символічною назвою «Крізь полум’я».

У рамках заходу прозвучало музичне вітання у виконанні Георгія Кожухаря, старшого викладача Одеської національної музичної академії ім. А. В. Нежданової, лауреата Міжнародного конкурсу пам’яті Еміля Гілельса.

Пам’ять, яку неможливо стерти

Катерина Скоробогатова, відкриваючи виставку, поділилася теплими словами про свого чоловіка:

«Святослав Петрович народився у 1937 році в Узбекистані, але саме Одеса стала для нього справжнім домом і натхненням. Він понад 46 років працював головним художником-оформлювачем Одеського морського торговельного порту, створив його емблему та почесний знак “Ветеран порту”. Проте найцінніше його надбання — це любов до рідного міста, яку він увіковічнив у полотнах».

На виставці представлено 16 картин митця, зокрема серію «Старовинна Одеса». Його роботи зберігаються в музеях та приватних колекціях не лише в Україні, а й у США, Японії та багатьох країнах Європи.

Продовжувач традицій південноукраїнської школи живопису

Святослав Скоробогатов навчався в Одеському художньому училищі ім. М. Б. Грекова. Його вчителі — Ідіна Фруменко та Тамара Єгорова — були учнями видатних митців Михайла Жука та Киріака Костанді.

«Святослав Петрович — гідний продовжувач нашої південноукраїнської школи живопису. Він був мариністом у найкращому сенсі цього слова, оспівував море, порт і наше місто», — зазначили організатори виставки.

Слово журналістської спільноти

На відкриття завітав актив Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України на чолі з головою Юрієм Работіним.

«Пані Катерино, ми дякуємо вам за те, що зберігаєте пам’ять і творчість Святослава Петровича. Це важливо не лише для вас особисто, а й для всієї Одеси», — підкреслив Юрій Работін, вручивши авторці збірки букет чарівних троянд.

Поезія крізь вогонь і час

Катерина Скоробогатова представила присутнім свою збірку поезій «Крізь полум’я», у якій зібрані вірші, що народжувалися в різні періоди життя та сповнені глибоких емоцій і філософських роздумів.

На завершення вечора музей подарував пані Катерині ювілейне видання «Коли я пишу портрет», присвячене творчості Миколи Реріха.

Виставка триватиме до 9 вересня 2025 року. Організатори запрошують усіх одеситів та гостей міста побачити живописні твори митця, який залишив яскравий слід у культурному житті Одеси.