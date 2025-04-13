Урочисте відкриття виставки «ТВОРЧІСТЬ» в Одесі: мистецтво, що надихає

11 квітня 2025 року за адресою м. Одеса, вул. Троїцька, 49/51 відбулося урочисте відкриття унікальної художньої виставки «ТВОРЧІСТЬ», яка стала результатом співпраці Одеської обласної організації Національної спілки художників України та Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М.С. Грушевського.

Цей культурний захід зібрав численну аудиторію поціновувачів мистецтва, художників, представників творчих спілок та громадськості. На відкриття виставки завітав актив Регіональної організації Спілки журналістів України на чолі з Юрієм Работіним, що підкреслило важливість події для культурного простору Одеси.

Головними героями виставки стали відомі одеські митці — Ірина Белова та Данило Рудий, чиї роботи вражають глибиною і багатогранністю творчого підходу. Експозиція охоплює кілька напрямів мистецтва:

Живопис — оригінальні полотна, що передають емоційний та філософський світ митців;

— оригінальні полотна, що передають емоційний та філософський світ митців; Графіка — витончені композиції, які захоплюють своєю динамікою та витонченістю;

— витончені композиції, які захоплюють своєю динамікою та витонченістю; Скульптура — виразні тривимірні форми, що пропонують нове бачення простору.

Виставка стала справжнім святом творчості, де поєдналися традиції й новаторські підходи, класика та сучасність. У залі панувала тепла атмосфера натхнення, діалогу та мистецького єднання.



Виставка «ТВОРЧІСТЬ» буде відкрита для всіх охочих протягом робочого часу бібліотеки. Це чудова нагода зануритися у світ високого мистецтва, відчути енергію творчості та особисто познайомитися з роботами талановитих одеських художників.

Не пропустіть цю подію — дозвольте мистецтву торкнутися вашої душі!

Відео репортаж Олександра Федоренко та Володимира Богатирьова