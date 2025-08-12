В прес-центрі Одеського РО НСЖУ журналістів навчали правилам мінної безпеки

В прес-центрі Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України відбулася інтерактивна сесія з мінної небезпеки, яку провела команда з просвіти та опитування населення UA2-EORE-8 Швейцарського фонду з протимінної діяльності (FSD).

Захід був присвячений формуванню навичок безпечної поведінки у випадку виявлення мін та вибухонебезпечних предметів (ВНП). Учасниками стали представники журналістської спільноти Одеси.

Під час навчальної зустрічі присутні дізналися:

як можуть виглядати міни та інші ВНП;

які місця становлять небезпеку та яких варто уникати;

значення офіційних та неофіційних знаків мінної небезпеки;

алгоритм дій у разі виявлення небезпечних предметів;

які наслідки може мати неправильне поводження з ВНП.

Матеріал був викладений чітко, професійно та у доступній формі. Журналісти відзначили високу підготовку молодої команди та їх уміння подати тему цікаво й зрозуміло.

Наприкінці зустрічі учасники отримали пам’ятки з правилами мінної безпеки, а також блокноти та ручки, які нагадуватимуть про важливість дотримання правил. У неформальній розмові присутні закріпили отримані знання та поділилися власним досвідом.

Кожна сесія FSD триває від 45 до 60 хвилин та адаптована до різних вікових груп. Вона містить ключову інформацію про види мін і ВНП, небезпечні місця, позначення мінної небезпеки та алгоритми безпечних дій.

Організатори наголосили, що подібні зустрічі корисні кожному — незалежно від професії чи віку, адже знання правил мінної безпеки допомагає зберегти життя.

Довідка:

Команда з просвіти та опитування населення UA2-EORE-8, Швейцарський фонд з протимінної діяльності (FSD).

Контакт: +38 (095) 834-01-77

Фрунзе Юлія — головний фахівець з просвіти та опитування населення.







