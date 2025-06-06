Відбулись урочисті збори з нагоди Дня журналіста в прес-центрі Одеської спілки журналістів

6 червня в прес-центрі Одеської обласної організації Національної спілки журналістів України відбулися урочисті збори з нагоди Дня журналіста. Цей день традиційно об'єднує представників медіа, меценатів та друзів журналістської спільноти, які підтримують вільне слово, громадянську позицію та духовний розвиток суспільства. Голова Одеського РО НСЖУ Юрій Работін привітав присутніх з професійним святом, відзначивши важливість журналістської праці в умовах викликів, які переживає країна. У своєму виступі він наголосив, що журналісти сьогодні — не просто інформатори, а й хранителі правди та моральної відповідальності перед суспільством.

Під час урочистостей Юрій Работін вручив подяки та відзнаки меценатам і активним членам журналістської спільноти. Серед них — Сергій Кущинський, якому висловили щиру подяку за підтримку ветеранів журналістики.

Також отримав подяку Володимир Сівак, який постійно бере участь у заходах Спілки в свою чергу Володимир зробив особливий подарунок — новітні психологічні ігри, розроблені його компанією.

Зі щирими побажаннями миру та єдності виступив Ігор Афоніков, президент Міжнародної морської бізнес-асоціації. Теплі слова вдячності одеським журналістам за роботу з молоддю виголосив Володимир Гнатенко — засновник Клубу юних нобілістів.





Анатолій Сєбов зворушив присутніх читанням патріотичної поезії та виконанням авторських пісень. Не менш емоційним був виступ керівниці творчого колективу «Одеські зірки» Віолети Медведєвої, яка подарувала глядачам кілька яскравих та запальних пісень.

Завершилися урочистості авторською поезією у виконанні Юрія Работіна, яка стала щирим поетичним відгуком на виклики часу та нагадуванням про силу слова.

Захід пройшов у теплій, дружній атмосфері, з вдячністю до кожного, хто своєю щоденною працею утверджує гідність, справедливість і свободу слова в Україні.