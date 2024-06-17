Вшанування журналістської спільноти в Літературному музеї з нагоди професійного свята

У великому залі Літературного музею відбувся урочистий та захоплюючий захід, який зібрав у себе найяскравіших представників мистецької та журналістської спільноти – святковий концерт та вшанування журналістів у день їхнього професійного свята, Дня журналістики. Зал був повний, панувала урочиста та дружня атмосфера очікування мистецького свята, яке саме за мить повинно було розпочатися. Присутніх порадували найрізноманітніші види виступів – від музичних композицій та пісенних творів до поетичної декламації. Все це щедре дарували глядачам учні та викладачі п'ятої музичної школи міста Одеси. Виступи вражали своїми вміннями та талантом, даруючи публіці незабутні емоції та миті прекрасних відчуттів. На сцені співали та виконували музичні твори, як маленькі, так і дорослі виконавці, що принесло заходу особливу неповторну атмосферу. Проміж яскравими концертними виступами Голова Одеської регіональної організації НСЖУ Юрій Работін, вручав заслужені нагороди представникам журналістської спільноти та громадським діячам, які підтримують журналістів, визнаючи їхню важливу роль у формуванні громадської думки та розвитку суспільства. Серед святкових привітань та музичних привітань звучали поетичні твори, які додавали особливого емоційного звучання у святкову атмосферу. Захід не лише відзначив таланти журналістів, а й підкреслив важливість співпраці між громадською спільнотою та журналістикою у вирішенні актуальних суспільних питань та відображенні культурного розвитку країни.

«Є люди без яких нам було б дуже складно, які завжди разом з нами, завжди допоможуть…», - наголосив Юрій Работин, Голова Одеської регіональної організації НСЖУ.

Юрій Работін нагородив за вагомий внесок у розвиток Української журналістики під час воєнного стану Почесною грамотою НСЖУ, засновника благодійного фонду «Дбайливе Серце» - відомого громадського діяча Сергія Кущинського.

Серед почесних гостей заходу-друзів Одеської журналістики був і пастор Олександр Гросс, Президент синоду Німецької Євангелічно-Лютеранської церкви України. Пастор Гросс відомий своєю активною громадською позицією позицією не тільки в Одеському регіоні, а й далеко за його межами. Всіляка допомога людям, допомога суспільству, служіння Господу – цим без остатку наповнене життя пастора Гросса.

Нещодавно за активного сприяння пасторів Олександра Гросса та Андреаса Гамбурга (м.Бремен) була надана допомога оргтехнікою журналістам Одеської області, щоб вони і надалі мали змогу виконувати свої професійні завдання, збережуючи свободу слова. Цього вечора Юрій Работін вручив пастору Олександру Гроссу, відзнаку Почесний працівник культури України.

«Незалежна журналістика потрібна як кров для життєдіяльності демократичної системи. І дуже хочеться берегти та підтримувати свободу слова. Впевнений, що і церковні справи теж є вкладом в нашу культуру», - підкреслив у своїй промові Олександр Гросс.

Святковий захід вшанування журналістської спільноти виявився не лише захоплюючею мистецькою подією, але й важливим кроком у сприянні злагоді та розвитку культурного та громадянського простору країни.