Фестиваль «Одесі 600», пройде в Літературному музеї

У рамках презентації відкриття Фестивалю «Одесі 600» до прес-центру Одеської регіональної організації НСЖУ завітали співголови Фестивалю Кравченко Вікторія та Будзинська Таїсія. Зустріч з журналістами регіону відкрив Голова Одеської регіональної організації НСЖУ Юрій Работін. Організатори запрошують відвідати Фестиваль, щоб поринути в атмосферу неповторної Одеси та її багатої історії! Фестиваль «Одесі 600», пройде 18 та 19 травня Літературному музеї. Перший день (18 травня) припадає на День музеїв тому відвідування заходу буде безкоштовне, а вже на другий день вхід буде здійснюватися згідно придбаних квитків.

«Ми запрошуємо вас на Фестиваль «Одесі 600» це насправді буде унікальний захід. Ви отримаєте надзвичайну можливість зануритися у світ минулого, по справжньому оцінити доробки митців та дізнатися багато цікавого про історію та культуру Одеси від знаних вчених», - розповіла співголова Фестивалю «Одесі 600», скульптор Вікторія Кравченко.