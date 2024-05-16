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Сьогодні, 10:00

Фестиваль «Одесі 600», пройде в Літературному музеї

Категорія: Новини / Історія та суспільство

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 У рамках презентації відкриття Фестивалю «Одесі 600» до прес-центру Одеської регіональної організації НСЖУ завітали співголови  Фестивалю Кравченко Вікторія та Будзинська Таїсія.  Зустріч з журналістами регіону відкрив Голова Одеської регіональної організації НСЖУ Юрій Работін. Організатори запрошують відвідати Фестиваль, щоб поринути в атмосферу неповторної Одеси та її багатої історії! Фестиваль «Одесі 600», пройде 18 та 19 травня Літературному музеї. Перший день (18 травня) припадає на День музеїв тому відвідування заходу буде безкоштовне, а вже на другий день вхід буде здійснюватися згідно придбаних квитків.  

«Ми запрошуємо вас на Фестиваль «Одесі 600» це насправді буде унікальний захід. Ви отримаєте надзвичайну можливість зануритися у світ минулого, по справжньому оцінити доробки митців та дізнатися багато цікавого про історію та культуру Одеси від знаних вчених», - розповіла співголова Фестивалю «Одесі 600», скульптор Вікторія Кравченко.

 

«Не зволікайте цією унікальною можливістю пізнати Одесу зовсім з іншого боку! Приєднуйтеся до нас на Фестивалі «Одесі 600» і відчуйте неймовірну енергію цього міста, яка змішується з духом минулого у кожному його куточку. Не зволікайте можливістю насолодитися справжньою атмосферою старовинного міста. Буде незабутньо!», - доповнила співголова Фестивалю «Одесі 600», культуролог Таїсія Будзинська

 




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