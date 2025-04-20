В Одесі відбулися установчі збори за участі лідерів громадських та волонтерських організацій

На установчих зборах, що відбулися в Одесі, виступили представники ключових громадських та благодійних структур регіону. Серед спікерів — Олександр Златін, президент благодійної організації «Я Допоможу», який поділився досвідом волонтерської діяльності та планами на майбутнє.

До обговорення також долучився Юрій Работін, голова Одеської обласної організації Національної спілки журналістів України. У своєму виступі він наголосив на важливості інформаційної підтримки ініціатив громадянського суспільства.

Юрій Кривцун, голова громадської спілки «Соратник», підкреслив роль координації між волонтерськими об’єднаннями Півдня України, а також подякував усім, хто не втрачає мотивації допомагати в складний для країни час.

Збори стали важливою платформою для обміну досвідом, визначення спільних цілей і зміцнення партнерства між організаціями, що працюють задля підтримки України та її громадян.



