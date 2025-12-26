Духовна опора у час випробувань: виставковий проєкт про служіння Митрополита Агафангела

У Свято-Архангело-Михайлівському жіночому монастирі відбулася знакова духовно-культурна подія за участю музею «Християнська Одеса», який упродовж багатьох років дбайливо зберігає та популяризує свідчення про духовне життя Одещини.

У центрі уваги гостей — виставковий проєкт, присвячений трудам і пастирському служінню Його Високопреосвященства Митрополита Одеського і Ізмаїльського Агафангела. Особливо глибоко й проникливо ця тема звучить у часи випробувань, які переживає сьогодні наша держава.

Експозиція відкриває відвідувачам сторінки церковного мистецтва, культури та духовності, розповідає про багаторічну працю з дітьми, виховання молоді та просвітницьку діяльність, що здійснюється з архіпастирським благословенням владики.

У заході взяли участь віряни, священнослужителі, громадські діячі та представники численних засобів масової інформації. Особливу увагу привернув стенд, присвячений висвітленню пастирського служіння Митрополита Агафангела в пресі, де серед інших матеріалів приємно було побачити примірники газети «СЛОВА», дбайливо збережені як частину духовної та культурної історії.

Учасники події єдналися в молитві за мир, Божу допомогу та благословення для України, за зміцнення духу й надії у серцях людей.