День української писемності та мови в Одесі: свято слова, творчості й журналістської єдності

В Одеському регіональному прес-центрі Національної спілки журналістів України у День української писемності та мови відбулася традиційна зустріч голови Одеської регіональної організації НСЖУ Юрія Работіна з представниками засобів масової інформації, журналістами-ветеранами та керівниками видань Південного регіону.

Захід став нагодою не лише відзначити велике свято українського слова, а й обговорити сучасний стан журналістики, виклики, що постають перед професійною спільнотою, та шляхи подальшого розвитку незалежних медіа. Ветерани поділилися своїм баченням тенденцій у галузі, надали слушні поради молодим колегам і висловили пропозиції щодо збереження журналістських традицій.

Особливою подією зустрічі стало урочисте нагородження лауреатів XXVI Всеукраїнського фестивалю «Українська мова — мова єднання», який уже багато років об’єднує митців слова з усієї країни.

На захід також завітали друзі та меценати, які підтримують журналістів у непрості часи, — Сергій Кущинський та Олександр Севак.

У своєму виступі Сергій Кущинський подякував журналістам за їхню натхненну працю, за вірність професії навіть у періоди випробувань, а також висловив вдячність Юрію Работіну за його енергійне керівництво та активну громадську діяльність. Він побажав журналістам міцного здоров’я, миру, професійного натхнення і пообіцяв подальшу підтримку діяльності спілки.





Почесною відзнакою «Почесний працівник культури України» було нагороджено українську дитячу письменницю, журналістку й громадську діячку Інну Іщук, головного редактора дитячого журналу «Барабулька & Со». Її творча й просвітницька діяльність є вагомим внеском у розвиток української культури та виховання молодого покоління.

Святкову атмосферу зустрічі створили викладачі та учні Одеської музичної школи №5, які подарували присутнім чудові музичні номери. У їхньому виконанні прозвучали Гімн України, легендарна «Мелодія» Мирослава Скорика, попурі на українські пісні та інші натхненні твори, що додали заходу щирості, теплоти й гарного настрою.

День української писемності та мови вкотре об’єднав журналістів, митців і друзів слова — людей, для яких українська мова є не лише засобом професії, а справжнім символом єдності, гідності й духовної сили нації.