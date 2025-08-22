«Українська мова – мова єднання» -урочисте покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку

Ранком 21 серпня відбулося урочисте покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку в Одесі. У заході взяли участь лауреати 26-го загальнонаціонального конкурсу «Українська мова – мова єднання» імені І.М. Дзюби. Делегацію очолив голова Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України Юрій Работін.

Учасники вшанували пам’ять Великого Кобзаря як символа українського слова, єдності та незламності національного духу. Покладання квітів стало важливою частиною конкурсної програми, підкресливши зв'язок сучасного мовного форуму з традиціями української культури та історії.