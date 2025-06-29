Урочисте покладання квітів на Алеї Героїв «Під покровом святого Пантелеймона»

27 червня 2025 року в Одесі відбувся урочистий культурно-духовний благодійний захід «Під покровом святого Пантелеймона», присвячений медичним працівникам, які щодня дарують надію, лікують, рятують, підтримують і стоять на варті здоров’я української нації. Подія, що пройшла у кінозалі Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради, стала важливою подією не лише для фахівців медичної галузі, а й для всієї громадськості. Ранком перед началом заходу відбулось урочисте покладання квітів на Алеї Героїв поряд з Одеською обласною державною адміністрацією.