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Урочисте покладання квітів на Алеї Героїв «Під покровом святого Пантелеймона»

Категория: Новини / Фоторепортаж


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27 червня 2025 року в Одесі відбувся урочистий культурно-духовний благодійний захід «Під покровом святого Пантелеймона», присвячений медичним працівникам, які щодня дарують надію, лікують, рятують, підтримують і стоять на варті здоров’я української нації. Подія, що пройшла у кінозалі Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради, стала важливою подією не лише для фахівців медичної галузі, а й для всієї громадськості. Ранком перед началом заходу відбулось урочисте покладання квітів на Алеї Героїв поряд з Одеською обласною державною адміністрацією.

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