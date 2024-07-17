В Одесі відбувся урочисто-культурний духовний Пантелеймонівський захід під покровом Святого Пантелеймона

Метою зустрічі було вшанування лауреатів Відзнаки «За професіоналізм та милосердя» «Орден Святого Пантелеймона». в номінації «За підтримку Українського народу в боротьбі за свободу та незалежність України» у 2024 році. засідання регіональної урочистості проходили в Великому залі Одеської міської ради.

Головуючим на урочисто-культурному заході був Ігор Шпак, голова регіональної Ради Одеської області Відзнаки за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона», доктор медичних наук, професор, головний лікар пологового будинку № 5, професор кафедри акушерства і гінекології ОНМедУ, він представив присутніх членів регіональної Ради Одеської області.

Ігор Шпак представив присутнім членів Президії серед яких були духовні особи різних релігійних християнських конфесій, керівництво департаментів охорони здоров'я міста і області. Після представлення головуючий передав вітальне слово Голові Поважної ради «Ордена Святого Пантелеймона» Василю Князевичу – міністру охорони здоров'я України (2007-2010), доктору медичних наук, Заслуженому лікарю України.

Після виступу Голови Поважної ради відбулось урочисте нагородження лауреатів, серед яких були військові та цивільні лікарі майже всіх галузей та середній медичний персонал.

Відзнака за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона» є громадською, має професійно-фахову спрямованість і присуджується за гуманістичну й благородну діяльність у галузі охорони здоров’я, яка позитивно впливає на свідомість й духовний розвиток українського народу та держави в цілому, спрямована на збереження та зміцнення здоров’я жителів України, виховує толерантне ставлення один до одного та надихає на нові можливості.