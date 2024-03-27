Відбулося засідання регіональної Ради Одеської області Відзнаки за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона». Метою зустрічі було здійснення конкурсного відбору в номінації «За підтримку Українського народу в боротьбі за свободу та незалежність України» у 2024 році. Головуючим на засіданні був Ігор Шпак, голова регіональної Ради Одеської області Відзнаки за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона», доктор медичних наук, професор, головний лікар пологового будинку №5, професор кафедри акушерства і гінекології ОНМедУ, він представив присутніх членів регіональної Ради Одеської області.

Цьогорічний відбір здійснювався окремо серед цивільних та військових медиків.

Конкурсанти заслуховувались онлайн та безпосередньо на засіданні регіональної Ради Одеської області Відзнаки за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона». Відзнака за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона» є громадською, має професійно-фахову спрямованість і присуджується за гуманістичну й благородну діяльність у галузі охорони здоров'я, яка позитивно впливає на свідомість й духовний розвиток українського народу та держави в цілому, спрямована на збереження та зміцнення здоров'я жителів України, виховує толерантне ставлення один до одного та надихає на нові можливості. Заслухавши презентації всіх конкурсантів, регіональна Рада Одеської області надала свої пропозиції до Поважної Ради Відзнаки за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона».