В Одесі стартував 26-й загальнонаціональний конкурс «Українська мова – мова єднання» імені Івана Дзюби

У Центральній міській бібліотеці для дорослих імені Івана Франка відбулося урочисте відкриття 26-го загальнонаціонального конкурсу «Українська мова – мова єднання» імені І.М. Дзюби.

Святкову атмосферу відкриття створило виконання військовим капеланом Андрієм Карпенко відомого твору Миколи Лисенка «Молитва за Україну», що вже давно вважається духовним гімном нашої держави. Після хвилини мовчання на вшанування пам’яті загиблих захисників України Голова Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України Юрій Работін представив учасників форуму, які прибули майже з усіх областей України.

Цьогорічний конкурс об’єднав учасників віком від 7 до 90 років — серед них професійні письменники, журналісти, викладачі, студенти, школярі та навіть військові. Змагання відбуватимуться у різних жанрах: публіцистика, поезія, проза, мемуари, дитяча література.

Особливим гостем відкриття став відомий державний діяч, народний депутат чотирьох скликань, колишній заступник мера Києва, екс-міністр економіки та перший молодий міський голова Маріуполя Михайло Поживанов.

«Для мене було великою честю взяти участь у цій важливій події. Як автор книг і статей, я з особливим захопленням підтримую ініціативу проведення конкурсу, а також вражений ідейною глибиною роботи Юрія Работіна, його зусиллями з об’єднання талановитих українців, розвитку україномовного середовища та підтримки як нових, так і вже відомих авторів. Користуючись нагодою, я привітав учасників і презентував бібліотеці свої дві книги: «Книжка про місто» та «Одеські художники XIX–XXI ст. Десять біографічних нарисів про тих, хто жив або творив на березі Чорного моря». Нехай цей захід стане ще одним кроком до зміцнення нашої єдності та культурної спадщини, а українська мова буде завжди з нами, в серці кожного!», — зазначив Михайло Поживанов.

Відкриття конкурсу перетворилося на справжнє свято українського слова, яке вкотре довело, що мова єднає покоління та регіони, надихає і об’єднує людей у найскладніші часи.