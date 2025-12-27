С начала полномасштабного вторжения немало украинцев выехали за границу – и больше всего их приняла Германия, сообщает 24 Канал со ссылкой на Statista.





Где в Европе больше всего украинских беженцев?

По состоянию на май 2025 года в Европе в целом проживало 5,1 миллиона украинских беженцев, а по всему миру – 5,6 миллиона. Большинство из них ехали, пересекая границу с Польшей.

Европейский союз предоставляет украинцам временную защиту, что означает доступ к жилью, социальному обеспечению и здравоохранению. Также беженцы имеют возможность работать в Европе и учиться в местных школах и университетах.

Вот 10 стран, где украинцев сейчас больше всего:

Германия – 1 217 680;

Польша – 994 180;

Чехия – 374 310;

Великобритания – 254 580;

Испания – 239 670;

Румыния – 184 500;

Италия – 173 740;

Словакия – 144 110;

Молдова – 131 490;

Нидерланды – 123 960.

Интересно! А вот меньше всего украинских беженцев в Боснии и Герцеговине – там их оказалось всего 270.

В каких странах лучшая социальная помощь для украинцев?

В разных странах Европы украинские беженцы могут претендовать на разную социальную помощь, а в некоторых – ее нет вообще. Например, Германия уже размышляет о сокращении выплат для украинских беженцев, а вот в некоторых других странах бесплатное жилье не могут получить жители западных областей.

Германия

В Германии сейчас украинцы получают такие же выплаты, как безработные немцы. На одного взрослого помощь составляет 563 евро в месяц, а также оплачивается аренда жилья в определенных ценовых рамках. Кроме того, предусматривается полное медицинское страхование. Именно Германия является одной из стран с лучшим социальным обеспечением для беженцев, пишет DW.

Впрочем, уже не впервые премьер-министр Баварии Маркус Зедер требует отменить преференции беженцев из Украины – ведь они получают большие социальные выплаты и лучшее медицинское обеспечение, чем беженцы из других стран. Поэтому, украинцы, которые прибыли с 1 апреля 2025 года и будут стремиться получить временную защиту в Германии, будут получать меньшие социальные выплаты – вместо 563 евро только 353 – 441.

Обратим внимание! В Германии сейчас украинцы с первого же дня имеют доступ к рынку труда, а также имеют возможность пройти языковые курсы и различные курсы по повышению квалификации, чтобы найти работу.

Бельгия

В Бельгии взрослые беженцы из Украины получают около 1300 евро на человека ежемесячно. Эта выплата индексируется, и с 2022 года неоднократно росла. Бельгия – это страна, имеющая лучшую социальную защиту для украинцев.

В случае необходимости украинские беженцы могут проживать в государственных приютах, а также есть возможность получить субсидию на покупку медикаментов, одежды и даже мебели.

Великобритания

В Великобритании на социальные выплаты могут рассчитывать дети и пенсионеры. Дети – 30 евро на первого ребенка, и на каждого следующего – около 20 евро. Также дошкольники могут получить определенную дополнительную помощь. Пенсионеры получают примерно 230 евро в неделю.

Люди трудоспособного возраста также получают различные виды помощи, но их очень сложно вычислить из-за того, что они сильно зависят от индивидуальных обстоятельств.

В Великобритании также существует программа Homes for Ukraine – она поощряет частных лиц предоставлять беженцам-украинцам бесплатное жилье, за что потом можно получить компенсацию примерно в 400 евро ежемесячно.

В каких странах уменьшают социальную помощь для украинцев?

Польша

В Польше текущих выплат для беженцев нет – а не так давно правительство отменило даже разовую помощь, что составляла примерно 70 евро на взрослого человека. В Польше украинцы могут получить персональный идентификационный номер, с которым можно работать и учиться, а также получать бесплатную медицинскую помощь.

Кроме того, в Польше есть возможность получить помощь на детей – на первого ребенка примерно 190 евро, на следующих – уже несколько меньше.

Также с 1 ноября 2025 года в Польше большинство категорий украинцев больше не будут иметь права на бесплатное проживание в общежитиях или центрах для беженцев. Бесплатное жилье предоставляется только уязвимым категориям населения, а остальные должны искать жилье самостоятельно.

Венгрия

В Венгрии претендовать на временную защиту могут не все украинцы – некоторые западные области признаны "безопасными" для жизни. Human Rights Watch сообщает, что из-за того, что выходцам из западных областей не предоставляют жилья, тысячи украинцев в Венгрии остались без крыши над головой.

Взрослые, имеющие статус временной защиты, получают примерно 55 евро в месяц, а на ребенка – примерно 34 евро.

Швеция

В Швеции же украинцы получают не ежемесячное пособие, а ежедневную выплату, что составляет в пересчете примерно 180 – 190 евро в месяц. На детей можно получить дополнительную помощь в 140 евро. Дополнительно для детей государство может предоставлять средства на зимнюю одежду или, например, детскую коляску.

А вот полного медицинского обеспечения для украинцев в Швеции нет – бесплатно предоставляется только экстренная помощь или неотложные медицинские услуги.

Испания

Еще с осени 2023 года Испания прекратила финансовую помощь для украинских беженцев – впрочем, программы поддержки для наименее защищенных категорий населения периодически запускают благотворительные организации.

Некоторые категории населения могут попробовать оформить Ingreso Mínimo Vital – это социальная выплата для малообеспеченных. Ее сумма составляет 500 – 800 евро на взрослого человека и 1200 – 2000 евро для семей с детьми.

Что может измениться для украинцев в Европе?

Временная защита будет действовать до 4 марта 2027 года – и несмотря на то, что решение о нем принимается на уровне ЕС, некоторые страны уже имеют собственные решения, или готовятся их ввести. Правительства будут принимать во внимание мнение местных работодателей, что уже имеют работников-украинцев, пишет BBC.

И после завершения временной защиты в ряде стран трудоустроенные украинцы смогут остаться на других условиях. В частности, Чехия, третья страна по количеству принятых украинских беженцев, уже с 1 апреля 2025 года открыла возможность получить долговременный вид на жительство гражданам Украины, которые уже имеют временную защиту. Впрочем, и критерии для его получения достаточно строгие:

иметь годовой доход до уплаты налогов более 440 000 крон (около 1450 евро в месяц);

не получать гуманитарную помощь от государства с июля 2024 года;

иметь официальное трудоустройство и платить налоги;

не иметь судимостей или задолженностей по страхованию;

гарантировать посещение школы детьми.

И в Польше у украинцев может вскоре появиться возможность получить "карту побыту" – трехлетний национальный статус. Для этого нужно хотя бы в течение года непрерывно иметь временную защиту.

Также новые предложения по беженцам из Украины формируют уже и в Германии, Австрии, Италии, Эстонии и Латвии.