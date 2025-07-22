Украинские больницы желают работать в Европе. Но есть несколько проблем, которые создают препятствия для открытия украинских клиник в ЕС.

Посягательства украинской медицины на «жирный» рынок Европы объясняются тем, что открывающиеся за рубежом клиники больше ориентируются на украинских переселенцев. Но примеров успешных кейсов пока нет.

Для выхода на рынок ЕС пока не решены две большие проблемы. Первая – это страховая медицина, которая действует в западных странах. Вторая – образование украинских врачей в этих странах не признается. Им нужно начинать обучение почти сначала.

Представители украинских клиник разводят руками и не знают, как «заходить» в ЕС, как там конкурировать, когда людям по страховке обеспечена даже базовая хирургия. Хотя в Украине очень качественная медицинская экспертиза, но она не признается в Европе.

Есть еще и третий фактор: открытие клиники в Европе — это вдвое, а то и втрое больше затрат, чем в Украине. Так что пока при выборе инвестирования клиники выбирают украинский рынок.

Но даже если предположить, что данные проблемы будут решены и пропасть между Украиной и Европой выровняется, то возникнут другие риски. Так как зарплата врача в Европе намного выше, украинские врачи массово начнут уезжать за границу.

Я думаю, что для начала лучше клиникам Украины обеспечить достойное и бесплатное лечение украинцев, а не рваться в Европу за длинным евро. А то после медреформы имени Супрун от системы медицины Украины скоро останутся рожки да ножки.