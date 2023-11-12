Статус временной защиты в странах ЕС по состоянию на 30 сентября получили 4,19 млн граждан стран из-за границ Евросоюза, выехавших из Украины после российского вторжения 24 февраля 2022 года. По данным Евростата, в сентябре количество оформивших временную защиту беженцев увеличилось на 31 920 человек или на 0,8%, передает Интерфакс-Украина.

Больше всего беженцев оформили такой статус за месяц в Германии (19 205; +1,6%), Нидерландах (3685; +2,8%) и Ирландии (2875; +3,2%).

Для сравнения, в августе прирост украинских беженцев со статусом временной защиты в ЕС составил 41,3 тыс. человек, в июле — 45,9 тыс., в июне — 45,8 тыс., в мае — 57,3 тыс., в апреле — 51 тыс. человек. Все эти шесть месяцев самый большой прирост наблюдался в Германии (суммарно почти 130 тыс. человек) и Чехии (47,3 тыс. человек).

Однако в сентябре в Чехии впервые было зафиксировано уменьшение количества лиц, пользующихся временной защитой — на 7125, или 2%. В то же время в Польше количество официально оформленных беженцев в сентябре уменьшилось на 1 895 человек или 0,2%.

По данным Евростата, по состоянию на конец сентября больше всего получателей временной защиты из Украины были в Германии (1,19 млн человек; 28,3% от общего количества), Польше (958,66 тыс. человек; 23, 1%) и Чехии ( 357,96 тыс. человек;8,8%). Итого на эти три страны приходится 60,2% беженцев.

На 31 августа 2023 года на граждан Украины приходилось более 98% бенефициаров временной защиты. Взрослые женщины составляли почти половину (46,5%) получателей временной защиты в ЕС, дети — не более трети (33,7%), тогда как взрослые мужчины — менее пятой части (19,9%) от общего количества, хотя все же больше, чем двумя месяцами раньше, когда их было — 19,2%.

Евростат уточнил, что все данные касаются предоставления временной защиты на основании Решения Совета ЕС 2022/382 от 4 марта 2022 года, которое устанавливает наличие массового притока перемещенных лиц из Украины в связи с военным вторжением России и введения временной защиты.

По данным УВКБ ООН, количество украинских беженцев в Европе на 7 ноября оценивалось в 5,85 млн, а всего в мире — в 6,24 млн, что соответственно на 15 тыс. и 37 тыс. больше, чем месяцем ранее.

В самой Украине, по данным ООН на конец мая, было 5,09 млн. внутренне перемещенных лиц.

Правительство Украины в макропорогнозе на 2024 год, предусматривающее рост ВВП на 4,6%, ожидает возвращения в страну 1,5 млн. граждан.





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