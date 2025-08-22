Большинство украинских беженцев, которые выехали в Польшу после начала полномасштабного вторжения России, не вернутся обратно в Украину. Этого может не произойти даже при условии, если завтра будет объявлено о прекращении огня, и на это есть определенные причины.

Украинские беженцы "хорошо интегрировались" в экономику Польши, в частности в рынок труда, что и является причиной того, что они, вероятно, не вернутся домой. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на исследование Fitch Ratings.

Это означает, что украинские беженцы продолжат поддерживать экономику Польши, где "государственные финансы остаются ключевой проблемой", пишет издание.

Польша принимает у себя около миллиона украинских беженцев, которые переехали сюда с началом полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. Такое количество беженцев из Украины способствовало оживлению польского рынка труда, и такая тенденция будет расти, считают в Fitch Ratings.

"Мы не видим, что это сильно изменится, поскольку они очень хорошо интегрировались в польский рынок труда. Поэтому даже если завтра будет заключено перемирие, мы не видим, чтобы много украинских беженцев вернулись в Украину", — отметил аналитик Fitch.

Кроме около миллиона беженцев, еще до полномасштабной войны в Польше проживали, по разным оценкам, от нескольких сотен тысяч до более миллиона украинцев.

Аналитики прогнозируют Польше экономический рост:

3% в 2025 году;

3% в 2026 году;

3,1% в 2027 году.

Украинские беженцы за рубежом

Украинцы за рубежом, которые вынужденно покинули страну из-за начала российской агрессии, все чаще думают о возвращении домой, однако при этом остаются в других странах. Об этом утверждают результаты исследования Gradus Research, объясняя такую ситуацию тем, что люди стремятся к стабильности.

В то же время пребывание украинских беженцев в определенных странах испытывает определенные ограничения из-за правительственных решений. Так, 6 августа премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что ограничивает уровень помощи украинским беженцам, которые нашли убежище в Венгрии.

В августе также издание The Wall Street Journal сообщало, что 120 тысяч украинцев в США оказались под угрозой депортации из-за завершения действия гуманитарной программы Uniting for Ukraine.

Источник