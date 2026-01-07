 
Учора, 20:00

Одещина — серед лідерів закриття ФОПів: хто втримався, а хто змушений закритись

За 11 месяцев 2025 года в Одесской области прекратили деятельность 18 714 физических лиц-предпринимателей, в результате чего регион оказался среди лидеров по количеству закрытий малого бизнеса. В целом по Украине средний срок работы одного ФЛП составляет всего 2 года и 4 месяца, после чего многие предприниматели прекращают деятельность. 

По данным Опендатабот, с начала 2025 года в Украине закрылось 250 209 ФЛПов.  Одесщина  вошла в число областей с наибольшим количеством прекращенных предпринимательских инициатив, уступив этот показатель только Киеву, Днепропетровской и Харьковской областям.

Регионы с наибольшим количеством закрытых ФЛПов в 2025 году:

  • Киев — 32 469
  • Днепропетровская область — 22 645
  • Харьковская область — 20 481
  • Одесская область — 18 714
  • Львовская область — 16 521


В каких сферах бизнес «не доживает»

Наиболее уязвимой отраслью в Украине, в том числе и в  Одессе , оказалась розничная торговля — на нее приходится почти треть всех прекращенных ФЛП. Это особенно ощутимо для города с большой долей торговой и сервисной экономики.

Наиболее проблемные сферы по количеству закрытий в 2025 году:

  • розничная торговля — 77 705 ФЛП
  • оптовая торговля — 16 909
  • курьерские и доставочные услуги — один из кратчайших сроков существования
  • сфера услуг с низким порогом входа

Среди бизнесов с более длительным сроком существования — ИТ-специалисты и ФЛП, занимающиеся складской деятельностью. Хотя в 2025 году закрылось 28 668 ИТ-ФЛП, средний срок их работы составляет почти 4 года, что существенно превышает общеукраинский показатель. Аналитики отмечают, что более сложные и технологически насыщенные направления демонстрируют более высокую устойчивость даже в условиях длительных вызовов.

«В среднем физическое лицо-предприниматель в Украине работает 2 года и 4 месяца. Дольше всего держатся ФЛП в сфере складской деятельности, а наименее жизнеспособны курьерские бизнесы», — говорится в аналитических данных Единого государственного реестра.

