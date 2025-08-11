 
Информация к новости
0
Учора, 20:00

Сьогодні у Свято-Архангело-Михайлівському жіночому монастирі особливий, благословенний день

Категория: Новини / Перша шпальта


У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


Сьогодні у Свято-Архангело-Михайлівському жіночому монастирі особливий, благословенний день.
Настоятелька обителі, матінка Серафіма, у свято мучениці Серафіми діви, у день свого ангела, відзначає світлий ювілей — 30 років ігуменського послуху.

Редакція «Слова» щиро вітає матінку Серафіму з цією знаменною датою, дякуючи за невтомну працю, молитви та жертовне служіння Богу і людям.

Бажаємо Вам, матінко, міцного здоров’я, духовної радості, Божої допомоги в усіх добрих справах, натхнення у численних благодійних починаннях та нехай Ваше серце завжди зігріває любов Господня.

Многая і благая літа!





Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 