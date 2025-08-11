Сьогодні у Свято-Архангело-Михайлівському жіночому монастирі особливий, благословенний день.

Настоятелька обителі, матінка Серафіма, у свято мучениці Серафіми діви, у день свого ангела, відзначає світлий ювілей — 30 років ігуменського послуху.

Редакція «Слова» щиро вітає матінку Серафіму з цією знаменною датою, дякуючи за невтомну працю, молитви та жертовне служіння Богу і людям.

Бажаємо Вам, матінко, міцного здоров’я, духовної радості, Божої допомоги в усіх добрих справах, натхнення у численних благодійних починаннях та нехай Ваше серце завжди зігріває любов Господня.

Многая і благая літа!



