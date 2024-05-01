20 ТИСЯЧ ПАСОК ВИПІКАЮТЬ В ЖІНОЧОМУ МОНАСТИРІ ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ, БІЖЕНЦІВ ТА НУЖДЕННИХ

Категорія: Новини / Таїнство віри

Ключове слово:

Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.