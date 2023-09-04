Митрополиту Агафангелу-85

Сьогодні в дні випробувань для нашої України ми відзначаємо знаменний ювілей нашого Владики митрополита Агафангела! Людини, яка стояла у витоків і Української Державності, і буття Української Православної Церкви.

На долю Владики випало дві війни, перша в дитинстві - друга світова, де він втратив свого батька та рідного брата та друга війна сучасна, яка також забирає рідних та близьких людей і окрім того руйнує святині, які митрополит Агафангел будував усе своє життя!

Все його життя - це життя людини Божої, яка є світильником, який в темряві сучасного світу вказує шлях до спасіння. Його любов, милосердя, відданість великій справі служіння Богові, Церкві та народу возвели митроплита Агафангела на висоту церковну, де ви своїм палким святительським словом закликаєте усіх до миру, любові, поваги, спасіння та перемоги добра над злом.

Тисячі вірних сердець відгукуються на поклик доброго авторитетного пастиря - авторитетного ієрарха.