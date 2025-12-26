"Кототерапія" за 500 грн: в Одесі розслідують смерть тварин у закладі, який здавав тварин в оренду

В Одеси власники "кафе кототерапії" пропонували відвідувачам незвичну послугу – взяти тварин "в оренду". Зооволонтери стверджують, що хвостатих там утримують у неналежних умовах – двоє котів уже померли.

Правоохоронці розпочали розслідування жорстокого поводження, повідомили в Головному управлінні Національної поліції Одеської області.

Там розповіли, що про випадок дізналися після звернення містян. У закладі поліціянти провели перевірку, до якої долучилися представники департаменту екології та розвитку рекреаційних зон міськради і ветеринар.

"Серед усіх тварин, які перебували у кафе, декілька були у хворобливому стані. Двоє із них померли", – зауважили правоохоронці.

У місцевому виданні "Думська" розповідали, що Cat Lounge, який власники позиціонують як "кафе кототерапії", розташований в одному з торгових центрів міста. Заклад пропонує взяти в оренду кота або погратися з тваринами в самому кафе.

Керівниця заявила, що в приміщенні закладу постійно перебувають 12 котів. Документів про вакцинацію тварин у кафе надати не змогли.

"Виявилося, що в приміщенні немає можливості мити руки до і після контакту з котами. Це збільшує ризик для здоров'я відвідувачів і тварин.

Ветеринар зазначив, що постійний контакт із великою кількістю людей у замкненому приміщенні може спричиняти у котів хронічний стрес", – кажуть у "Думській".

Відео із соцмереж свідчать, що в кафе тварин пропонували взяти в оренду за 500 гривень на добу. Наразі сторінка закладу недоступна.

"Кіт в оренду всього за 500 гривень на добу. Саме в нас – у Cat Lounge – ви можете взяти кота в оренду і забрати його додому. Погратися, подивитися, як вам узагалі буде з твариною, [зрозуміти] хочете ви кошеня чи ні, зняти стрес і провести повну кототерапію", – йшлося в одному з роликів закладу.

Під час спілкування з активістами власник закладу заявив, що ті нібито тиснуть на підприємців.

"Ви хочете знищувати малий бізнес, провокуєте для цього людей. Такого не буде. У нас є підтримка – пан Єрмак, пан Зеленський", – сказав чоловік, який назвався Романом.

За фактом загибелі тварин розпочали кримінальне провадження жорстокого поводження – частина 1 статті 299 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання до трьох років позбавлення волі.

Раніше одеський дельфінарій "Немо" потрапив у скандал через фотосесії з тваринами, зокрема морським котиком, у готельних номерах.





