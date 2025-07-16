Виставка живопису UA Зоо-Арт: Коли мистецтво народжується серед тварин

У суботу 19.07.2025 в Одеському літературному музеї відкриється унікальна мистецька подія — виставка живопису UA Зоо-Арт, яка об’єднує художників із зоопарків України. Ідея належить директору Одеського зоопарку Ігорю Білякову, який переконаний:

«Працівник зоопарку — це завжди талановита людина. А талант проявляється не тільки у догляді за тваринами, а й у мистецтві».

На виставці представлено близько 60 робіт, серед яких — живопис, графіка, декоративні полотна на дереві, фотомистецтво та навіть «картини», створені самими тваринами.

«Ми об’єднали творчість співробітників зоопарків з Луцька, Рівного, Миколаєва та Одеси. І це не аматори — це люди, чиї роботи здивують навіть вибагливого глядача», — додав Ігор Біляков.



Серед представлених робіт — і власні графічні малюнки пана Ігоря. Один з них уже зберігається в музеї художнього театру Херсона. Малюнки створені за мотивами його книги «Особистий кодекс»:

«Це мої персонажі — Куос і Дракон Сомні. Я мрію створити серію з усіх 20 героїв», - підкреслив він.



Музичний супровід заходу забезпечить дует Інуенто у складі Маї Кобзар (фортепіано) та Олександра Вітковського (електрогітара):

«Наш дует виник як експеримент. Ми поєднали інструменти з різних світів — класику й сучасність. А тепер граємо музику, яка звучить серцем», — каже Мая Кобзар.



З мистецькою ініціативою співпрацює і підприємець Василь Стах, автор фінансово-освітньої гри. Він ділитиметься знаннями з охочими:

«Хочу подарувати безкоштовний тренінг з фінансової грамотності. Молодь має знати, як керувати грошима й створювати капітал без боргів».



Виставка стане справжнім святом для всієї родини. Творчість, музика, знайомство з тваринами та атмосфера любові — все це чекає на гостей.

Ведуча програми та кураторка виставки живопису "UA Зоо - Арт" Олена Алєксєєнко - журналіст, Почесний працівник Культури України.

«Такі події нам потрібні саме зараз. Бо нас усіх урятує любов — до краси, до життя, одне до одного. Приходьте й наповніться світлом», — звернувся до глядачів Ігор Біляков.



📍 Літературний музей, Одеса

🗓 19.07.2025 Субота, 13:00

🎨 UA Зоо-Арт: мистецтво, яке об’єднує серця







