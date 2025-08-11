 
Информация к новости
0
Сьогодні, 12:00

Одеситка Анжеліка Терлюга – срібний призер Всесвітніх ігор-2025

Категория: Новини / Спорт

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями



С 7 по 17 августа в китайском городе Чэнду проходят Всемирные игры-2025. Известная одесская спортсменка Анжелика Терлюга завоевала серебряную медаль в соревнованиях по карате (кумите, категория до 55 кг), подтвердив статус одной из сильнейших каратисток мира.

Для Анжелики это был второй старт после рождения ребёнка. В полуфинале она встретилась с китаянкой Ючун Вей. Изначально счёт был 1:9 в пользу соперницы, но после поданного протеста результат изменился на 4:3 в пользу Терлюги. В финале украинка уступила немке Мие Битш со счётом 1:3, завоевав серебро.

Тренирует Анжелику её супруг, заслуженный тренер Украины Владимир Зарецкий.


Источник




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 