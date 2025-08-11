



С 7 по 17 августа в китайском городе Чэнду проходят Всемирные игры-2025. Известная одесская спортсменка Анжелика Терлюга завоевала серебряную медаль в соревнованиях по карате (кумите, категория до 55 кг), подтвердив статус одной из сильнейших каратисток мира.

Для Анжелики это был второй старт после рождения ребёнка. В полуфинале она встретилась с китаянкой Ючун Вей. Изначально счёт был 1:9 в пользу соперницы, но после поданного протеста результат изменился на 4:3 в пользу Терлюги. В финале украинка уступила немке Мие Битш со счётом 1:3, завоевав серебро.

Тренирует Анжелику её супруг, заслуженный тренер Украины Владимир Зарецкий.





