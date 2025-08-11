ТЕО 797 Ведучий - протоієрей Димитрій Макаров





2-го августа, в день памяти святого пророка Божия Илии, в Свято-Ильинском Одесском мужском монастыре с благоговением отметили престольный праздник обители. Братия и паства встретили дорогого Владыку митрополита Агафангела. Сотни верующих собрались в центре Одессы, чтобы помолиться о мире, попросить прощения грехов и получить благословение в это непростое время.

3-го августа малую Пасху – престольный день – отметил одесский храм в честь святой равноапостольной Марии Магдалины на 9-й станции Большого Фонтана. Праздничную Божественную литургию возглавил митрополит Одесский и Измаильский Агафангел в сослужении настоятеля протоиерея Димитрия Яковенко, благочинных одесских городских округов и клириков храмов города.

4-го августа, накануне дня памяти иконы Божией Матери «Почаевская», архиепископ Южненский Диодор возглавил всенощное бдение в Свято-Успенском кафедральном соборе в сослужении архиепископа Арцизского Виктора, епископа Овидиопольского Анастасия, настоятеля Свято-Успенского собора протоиерея Иоанна Желиховского и духовенства Одессы.

5-го августа в храме в честь иконы Божией Матери Почаевской, что в селе Новая Ольшанка Одесской области, состоялась торжественная Божественная литургия по случаю 10-й годовщины со времени совершения первого богослужения. По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, литургию возглавил архиепископ Южненский Диодор в сослужении духовенства благочиния.

4-го августа в Свято-Рождество-Богородичном женском монастыре села Александровка состоялось торжественное богослужение по случаю 101-й годовщины явления Пресвятой Богородицы на этом святом месте. Божественную литургию возглавил архиепископ Болградский Сергий в сослужении епископа Тарутинского Алипия и духовенства Одесской епархии Украинской Православной Церкви.

6-го августа в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре состоялась праздничная Божественная литургия в надвратном храме в честь благоверных князей Бориса и Глеба. Богослужение возглавил наместник Свято-Успенской обители архиепископ Арцизский Виктор в сослужении братии и духовенства. Молитвенная радость этого дня объединила монахов, прихожан и паломников, которые почтили подвиг святых страстотерпцев, прося у них заступничества и помощи.

Дорогие братья и сестры!

Сегодня хочу сказать вам несколько слов о надежде на Бога — не о поверхностной, земной, а о той надежде, которая укоренена в вере, испытана скорбями и увенчана доверием к Промыслу Божию.

В жизни каждого человека бывают моменты, когда все кажется потерянным: болеют близкие, рушатся планы, сердце наполняется страхом. И вот тогда звучат слова из Писания: «Благ Господь к надеющемуся на Него, к душе, ищущей Его» (Плач. 3,25).

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Если ты надеешься на Бога, никогда не будешь посрамлен, ибо Он — Истина». Надежда на Бога — это не просто оптимизм. Это то, что укрепляло мучеников в темницах, святых — в изгнаниях, простых людей — в испытаниях. Это якорь души, как пишет апостол Павел: «Надежда же не постыжает» (Рим. 5,5).

Преподобный авва Исаия говорит: «Уповай на Бога, и Он устроит все лучше, чем ты сам бы устроил». Даже когда путь кажется темным, и нет просвета впереди, — Бог все равно рядом. Он ведет, даже если мы этого не ощущаем. Главное — не отпустить Его руку.

Надежда — это духовное дыхание души. Когда человек надеется на Бога, он не падает духом, потому что знает: конец любой ночи — рассвет.

Давайте же и мы научимся в бедах говорить не «за что, Господи», а — «Господи, я Тебе доверяю». Тогда надежда станет для нас источником мира, силы и тихой радости даже в трудные дни.