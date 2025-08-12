За первые шесть месяцев 2025 года 577 украинцев уже подали заявления о банкротстве, что на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

В среднем в этом году ежедневно открывают по 3 новых дела о банкротстве.

В целом прошлый год был рекордным, тогда неплатежеспособными себя признали 926 граждан.

Больше всего дел о банкротстве в этом году открыли:

Киев - 128.

Киевская область - 83

Львовская область - 73

Всего 2948 дел о банкротстве граждан было открыто за последние 5 лет.

52% дел с 2021 года касаются мужчин, а 48% - женщин. Гендерная разница не является критической и сохраняется почти ежегодно. Например, в 2021-м доминировали мужчины (57,9%), а вот в 2022 и 2025 годах немного преобладали женщины.

