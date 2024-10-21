Количество дел о банкротстве в Украине увеличилось почти в два раза за последние четыре месяца. При этом 64% банкротов составляют лица в возрасте от 25 до 45 лет. Наибольшее число банкротств наблюдается в Киеве и Киевской области, а также в Днепропетровской области. Как пишет Фокус, об этом сообщает Опендатабот.

По состоянию на октябрь 2024 года открыто 651 дело о банкротстве, что превышает количество дел за весь прошлый год (575 дел). Анализируя динамику за последние годы, можно заметить, что количество дел о банкротстве граждан резко увеличивалось.

Если в 2019 году было всего 22 дела, то к 2023 году эта цифра выросла до 575. Уже к началу осени 2024 года количество дел достигло 651, что превзошло показатели предыдущего года.

Интересно отметить, что большинство людей, объявляющих себя банкротами, относятся к возрастной группе от 25 до 45 лет. Эта категория составляет 64,1% всех случаев банкротства. Люди старше 45 лет составляют 28,7%, в то время как молодежь до 25 лет составляет всего 7,2%.

Этот показатель указывает на то, что экономические трудности в наибольшей степени затрагивают людей трудоспособного возраста, которые, вероятно, сталкиваются с финансовыми вызовами, связанными с выплатами кредитов, ипотек или утратой дохода. Небольшое преимущество наблюдается среди женщин, которые составляют 51% от общего числа банкротов, в то время как на мужчин приходится 48%. Это свидетельствует о том, что финансовые проблемы затрагивают оба пола почти в равной степени.

Наибольшее количество банкротств сосредоточено в крупных городах и промышленных регионах. Лидером среди регионов Киев и область, где зафиксировано 95 дел, что составляет 15% от общего количества. На втором месте – Киевщина (58 дел, 9%), третью позицию занимает Днепропетровская область с 53 делами (8%).