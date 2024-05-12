Количество сделок об отчуждении земли оформленные нотариусами за первый квартал этого года выросло до 185 тысяч, что на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на треть больше, чем до начала полномасштабной войны. Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

В целом украинцы начали активнее покупать и продавать земельные участки, а также недвижимость в первом квартале 2024 года

Согласно данным Единого реестра нотариальных бланков Минюста за первые три месяца 2024 года оформили более 185 тысяч договоров об отчуждении земельного участка. Это на 36,4% больше, чем до начала полномасштабного вторжения. Также отчуждений другой недвижимости стало больше на 55% — однако это все еще меньше, чем в 2021 году.

“В 2024 году украинцы чаще продают или передают в другую собственность землю. В частности, 185 тысяч договоров об отчуждении земли оформили нотариусы за первый квартал 2024 года. Это на 56% больше, чем в аналогичный период прошлого года: тогда нотариусы удостоверили почти 119 тысяч таких бланков”, — говорится в сообщении.

В то же время отчуждений другой недвижимости, кроме земли, в этом году увеличилось в полтора раза. Так, за первый квартал этого года нотариусы удостоверили более 181 тысячи таких бланков. Для сравнения, за тот же период в прошлом году таких сделок было почти 117 тысяч.

Однако это все еще на 16% меньше, чем до начала полномасштабной: тогда для отчуждения земли было использовано чуть более 216 тысяч бланков.

В Опендатабот объясняют, что на одно нотариальное действие не всегда тратится только один нотариальный бланк. Соответственно, количество действий является ориентировочным и сравнивается с предыдущими годами.