Более 7 тысяч человек были поданы в розыск в прошлом году по данным Министерства внутренних дел. Чаще всего в розыск попадают из-за коллаборационизма, воровства и мошенничества. Большинство разыскиваемых в возрасте от 24 до 45 лет.
По данным МВД, 7422 человека подано в розыск в 2023 году в Украине.
Как отмечают в "Опендатабот", чаще всего в розыск в 2023 году попадали из-за коллаборационизма (ст.111-1 УК) - 21,7%.
Регионы, где чаще всего разыскиваются лица
По данным "Опендатабот", 44% лиц из реестра были поданы в розыск в прифронтовых регионах. Возглавляет антитоп Донетчина - 752 человека (10,1%), далее следуют Харьковщина - 696 (9.4%), Херсонщина - 637 (8.6%), Запорожская - 620 (8.4%) и Луганская области - 561 (7.6%).
Они добавляют, что разрешение на задержание вынесено по 18% людей в розыске, а еще 15% должны быть под стражей.
Всего на конец января 2024 года в розыске находится 55 992 человек.
Напомним, после рекордного всплеска автоугонов в первый год полномасштабного вторжения, по данным МВД, количество автоугонов возвращается к привычному уровню. В 2023 году зафиксировано почти столько же угонов авто, как до начала полномасштабной войны. В антитоп регионов, где чаще всего угоняют авто, попали Донетчина, Днепропетровщина и Херсонщина.