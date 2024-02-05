Более 7 тысяч человек были поданы в розыск в прошлом году по данным Министерства внутренних дел. Чаще всего в розыск попадают из-за коллаборационизма, воровства и мошенничества. Большинство разыскиваемых в возрасте от 24 до 45 лет.

Как передает Delo.ua , об этом сообщает "Опендатабот".

По данным МВД, 7422 человека подано в розыск в 2023 году в Украине.

"Это наибольшее количество за последние пять лет и на 40% больше, чем в 2021 году. В преддверии полномасштабной в розыск подали 5 269 человек в год", - подчеркивают аналитики.

Чаще всего разыскивают коллаборантов, воров и мошенников

Как отмечают в "Опендатабот", чаще всего в розыск в 2023 году попадали из-за коллаборационизма (ст.111-1 УК) - 21,7%.

"В топе причин, по которым человека могут внести в розыск, также кражи (Ст.185 УКУ) - 18,2%, государственная измена (Ст.111 УКУ) - 5,3% и мошенничество (Ст.190) - 4, 8%", – подчеркивают аналитики.

Регионы, где чаще всего разыскиваются лица

По данным "Опендатабот", 44% лиц из реестра были поданы в розыск в прифронтовых регионах. Возглавляет антитоп Донетчина - 752 человека (10,1%), далее следуют Харьковщина - 696 (9.4%), Херсонщина - 637 (8.6%), Запорожская - 620 (8.4%) и Луганская области - 561 (7.6%).

Причины укрывательства

"Почти половина людей в розыске скрываются от органов досудебного расследования — 3 299 человек или 44%. На втором месте скрывающиеся от суда — 2 126 человек. Тройку замыкают люди, приговоренные к наказанию без лишения свободы — 1183 человека", – отмечают аналитики.

Они добавляют, что разрешение на задержание вынесено по 18% людей в розыске, а еще 15% должны быть под стражей.

Как отмечают в "Опендатаботе", 79% лиц в розыске - это мужчины, женщины составляют 21% от общего количества в 2023 году. Большинство людей в розыске в 2023 году от 25 до 45 лет. Самому старшему разыскиваемому 87 лет, а самому младшему — 6 лет.

Всего на конец января 2024 года в розыске находится 55 992 человек.

Напомним, после рекордного всплеска автоугонов в первый год полномасштабного вторжения, по данным МВД, количество автоугонов возвращается к привычному уровню. В 2023 году зафиксировано почти столько же угонов авто, как до начала полномасштабной войны. В антитоп регионов, где чаще всего угоняют авто, попали Донетчина, Днепропетровщина и Херсонщина.