В прошлом году украинцы заключили 8244855 микрокредитных договоров на общую сумму 40,62 млрд грн. Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными “Опендатабот”.

“Однако утверждать о нищете украинцев с начала полномасштабной войны рано. Несмотря на рост в 1,5 раза в год, количество микрозаймов все еще составляет более половины от объемов 2021 года”, — отмечают эксперты.

В среднем украинцы брали около 700 тысяч микрокредитов в месяц.

В 2023 году украинцы взяли в микрофинансовых организациях (МФО) в долг в 1,7 раза больше денег, чем в первый год полномасштабной войны. Однако общая сумма ссуд все еще на треть меньше, чем до начала полномасштабной войны.

Средняя сумма микрокредита составила 4926 грн, что на 7% больше, чем в 2021 году.

В то же время, задолженность украинцев по микрокредитам за год выросла на 16% и достигла 9,3 млрд грн. Если в течение 2022 года задолженность уменьшалась ежеквартально и достигла наименьшего показателя — 8,03 млрд грн по состоянию на 1 января 2023 года, то в течение трех кварталов 2023 года она росла ежеквартально и только в конце года уменьшилась — на 144 млн грн.





Источник