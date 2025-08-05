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Сьогодні, 12:00

Що наука каже про медитацію

Категория: Новини / Видео


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У цьому відео поглянемо, що сучасна наука каже про медитацію і про те, як вона змінює розум і тіло. Що показують дослідження майстрів медитації. Як медитацію використовують у психотерапії. Чому цю практику порівнюють зі спортом і чому це не завжди коректно. І які поширені уявлення про медитацію можуть виявитися хибними. А ще – поговоримо з колишнім монахом із традиції дзен Остапом Степанюком.  Відео кореспондента ВВС Україна Олега Карпʼяка. 

00:00 Вступ 00:38 "Східна" і "західна" медитація. В чому різниця?

04:10 Як є види медитації? 05:25 Вибрики нашої уваги: ефект вечірки

06:05 Як медитація впливає на нас? Дослідження 

07:23 Медитація і психотерапія. Як вони поєднуються? 

09:00 Кому медитація може нашкодити? 

09:49 Нейропластичність. Як наш мозок змінюється під впливом досвіду 

11:16 Що конкретно змінюється в мозку й тілі внаслідок медитації?

12:33 Історія про коліна Далай-лами 

13:06 Що відбувається в мозку медитаторів "олімпійського рівня"?

15:11 Майстер Мінґʼюр Рінпоче 

15:42 Медитація – це як спорт для розуму? Ні 

17:03 З чого починати початківцям? 




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