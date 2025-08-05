Що наука каже про медитацію





У цьому відео поглянемо, що сучасна наука каже про медитацію і про те, як вона змінює розум і тіло. Що показують дослідження майстрів медитації. Як медитацію використовують у психотерапії. Чому цю практику порівнюють зі спортом і чому це не завжди коректно. І які поширені уявлення про медитацію можуть виявитися хибними. А ще – поговоримо з колишнім монахом із традиції дзен Остапом Степанюком. Відео кореспондента ВВС Україна Олега Карпʼяка.

00:00 Вступ 00:38 "Східна" і "західна" медитація. В чому різниця?

04:10 Як є види медитації? 05:25 Вибрики нашої уваги: ефект вечірки

06:05 Як медитація впливає на нас? Дослідження

07:23 Медитація і психотерапія. Як вони поєднуються?

09:00 Кому медитація може нашкодити?

09:49 Нейропластичність. Як наш мозок змінюється під впливом досвіду

11:16 Що конкретно змінюється в мозку й тілі внаслідок медитації?

12:33 Історія про коліна Далай-лами

13:06 Що відбувається в мозку медитаторів "олімпійського рівня"?

15:11 Майстер Мінґʼюр Рінпоче

15:42 Медитація – це як спорт для розуму? Ні

17:03 З чого починати початківцям?

