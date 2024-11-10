Прикладна наука в медіа: чому важливо зробити її доступною для суспільства?

Актив Одеської регіональної організації Національної Спілки журналістів України на чолі з Юрієм Работіним зустрівся з керівництвом Інституту ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України. Необхідність належного медійного висвітлення наукових досягнень і важливості прикладних наукових досліджень для розвитку суспільства та навколишнього середовища стала ключовою темою на зустрічі, яка відбулася нещодавно між активом Одеської регіональної організації Національної Спілки журналістів України та керівництвом Державної установи “Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України”.

Зустріч проходила під головуванням академіка Бориса Володимировича Буркинського, директора Інституту, та Юрія Работіна, голови Одеської обласної організації НСЖУ. В зустрічі прийняли участь науковці та журналісти, які висловили свою зацікавленість у розвитку співпраці між наукою і медіа. Це важлива подія підкреслює актуальність обміну досвідом і спільного пошуку шляхів ефективного донесення результатів наукових досліджень до широкої аудиторії.

Одним з основних питань, яке було обговорено під час зустрічі, стало те, як зробити прикладну науку доступною для розуміння широким загалом. Вчені і журналісти погодилися, що наукові досягнення повинні виходити за межі вузьких академічних колів і бути зрозумілими та корисними для кожного громадянина. На думку директора Інституту, Бориса Буркинського, дуже важливо пояснювати результати наукових досліджень не тільки на рівні наукових публікацій, а й через різноманітні медіа-формати. Він зазначив, що багато результатів досліджень можуть значно полегшити прийняття важливих рішень на державному рівні, зокрема в питаннях економічної політики та екологічних проблем. Однак для цього потрібно створити доступні, зрозумілі матеріали, які будуть цікаві і корисні не тільки професіоналам, а й громадськості.

Іншим важливим аспектом, який обговорювали учасники зустрічі, стала роль медіа у політичних та виборчих процесах. Як можна зробити так, щоб наукові дослідження не лише стали частиною громадської свідомості, але й активно впливали на політичні рішення?

Юрій Работін наголосив, що медіа є важливим інструментом, який може впливати на формування громадської думки і ставлення до різних наукових і технологічних досягнень. Інформація, подана через надійні джерела і авторитетних експертів, здатна змінити ставлення суспільства до певних проблем, зокрема до питань екології, економіки, сталого розвитку. Правильне медійне освітлення цих тем може стати важливим чинником для зміни політичних програм та виборчих платформ. Особливо важливим є те, щоб науковці брали активну участь у публічних дискусіях, спільно з журналістами формулюючи ключові посили, які б стали зрозумілими і переконливими для виборців. Під час зустрічі було зазначено, що знання, отримані в рамках наукових досліджень, повинні служити не лише розвитку науки, але й формуванню стійкої політичної культури, здатної ефективно реагувати на виклики сучасності.

Найголовнішим результатом будь-якого наукового дослідження є його здатність змінювати суспільство і навколишнє середовище на краще. Це стало червоною ниткою обговорення між журналістами та вченими. Як саме наукові дослідження можуть покращити життя громадян і зробити їхнє оточення більш екологічним та здоровим?

Зокрема, були підняті питання, які стосуються екологічної ситуації в Україні, зокрема у південному регіоні, та можливості застосування наукових підходів для вирішення проблем забруднення довкілля, зміни клімату, оптимізації використання природних ресурсів. Як зазначив Борис Буркинський, результати досліджень Інституту вже зараз мають безпосередній вплив на розробку екологічної політики та регулювання природокористування. Зустріч активу Одеської регіональної організації НСЖУ та керівництва Інституту ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України стала важливим кроком до поглиблення співпраці між наукою та медіа. Взаємодія між цими сферами є необхідною для того, щоб наукові досягнення ставали частиною повсякденного життя і мали реальний вплив на політичні процеси та розвиток суспільства. Використання медіа як мосту між наукою і громадськістю дозволяє створювати умови для більш ефективного вирішення глобальних проблем, від економіки до екології, а також сприяє сталому розвитку країни.

Це лише початок важливого діалогу, який має потенціал змінити не тільки медійну, але й наукову та політичну культуру в Україні.