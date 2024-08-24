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Сьогодні, 10:00

Святкова нарада в НСЖУ

Категорія: Новини / Видео / Перша шпальта

Автор: НСЖУ

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23 серпня Україна відзначає День прапора. Під час повномасштабного вторгнення синьо-жовтий стяг набув для українців глибших сенсів: він майорить над звільненими містами, його переховують під землею як символ спротиву в окупації, з ним складають присягу українські воїни.

В День Державного прапора України, напередодні Дня Незалежності в Одеському регіональному відділенні Національної Спілки Журналістів України відбулась святкова нарада, в якій взяли участь представники Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Інституту ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України та громадських волонтерських організацій. 

 

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