В Одеській регіональній організації НСЖУ відбулося засідання правління та секретаріату де обговорювалися питання, розглянуті на Пленумі Правління Національної спілки журналістів України що проходив у Києві шостого липня цього року. На засіданні були розглянуті наступні питання із пріоритетних напрямів діяльності Національної спілки журналістів:

безпека роботи журналістів

співпраця з Міністерством оборони та ЗСУ

розвиток мережі Центрів журналістської солідарності

гаряча юридична лінія

Обсудили нагальні питання щодо відновлення газет на деокупованих та прифронтових територіях.

Тривалу дискусію викликало болюче питання критичної ситуації з поштовою доставкою української преси «Укрпоштою» у воєнний час. Справа в тім, що ганебна політика Укрпошти на знищення малоприбуткових, але соціально важливих напрямків діяльності державного підприємства-монополіста, почалась задовго до військового часу. Зараз же ситуація набула критичних рис.

Друковані видання не мають змогу провести чергову підписну кампанію, зважаючи на те, що не знають чи буде «Укрпошта» виконувати свої обов’язки по доставці української преси. Присутні гаряче підтримали звернення НСЖУ до Президента України з цього питання. Присутні обговорили роботу Спілки у зв'язку з імплементацією Закону про медіа, затвердили заяви солідарності з полоненими журналістами, зокрема з Іриною Левченко (Запоріжжя), закликали до свободи переслідуваних українських журналістів у Криму.