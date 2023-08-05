В Одесі пройшов громадський захід Підтримки родин безвісти зниклих та тих що перебувають у полоні

05.08.2024 в Одесі родичі безвісти зниклих та полонених провели громадський захід, щоб Світ та Українці пом’ятали завдяки кому та чому вони можуть мірно відпочивати. Команда волонтерів #проєкт911 була присутня на заході. Якщо зникли чи є потреба для військових або цивільних надішліть повідомлення *потрібно 911.poshuk@gmail.com або заповнюйте зразок у пошуках анкету на сайті www.platform911.org та надсилайте інформацію в Telegram на 0509119101 або телефонуйте на гарячу лінію 0635422294 якій працює 24/7 🫡 Підписуйтесь на наш канал 👉 https://t.me/platform911