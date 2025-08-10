Останки, найденные в Атапуэрке и датируемые примерно 5700 годами назад, недвусмысленно свидетельствуют о практиковавшемся в те времена людоедстве. Они, по данным экспертов, сохранили чёткие следы порезов, человеческих укусов, подвергались контролируемому воздействию огня.

По словам Антонио Родригеса-Идальго, научного сотрудника Института археологии Мериды (IAM-CSIC) и соавтора исследования, опубликованного в журнале "Scientific Reports", документально подтверждённых случаев доисторического каннибализма "относительно немного", но в эпоху неолита на Пиренейском полуострове эта практика была "более распространённой, чем может показаться", и полностью "интегрировалась в культуру" тогдашних племён.

Находка пещере Эль-Мирадор включает в себя останки 11 жертв. Это дети и подростки, которые подвергались тому, что эксперты описывают как "экстремальную эксплуатацию" трупов. Например, отметки, обнаруженные на бедренной кости ребёнка, указывают на то, что она была продырявлена специально для извлечения костного мозга. Это значит, что производившие манипуляции имели соответствующий опыт обработки человеческих тел.

Изображение детской бедренной кости, которую проткнули для удаления костного мозга. I PHES-CERCA

Уничтожить врага, съев его

Исследователи установили, что это эпизод военного каннибализма- практики, выходящей за рамки простого физического уничтожения противника. Этот вид антропофагии имел глубокое метафизическое измерение: наши предки верили, что при поедании плоти, душа полностью исчезает, и он уничтожается не только в физическом плане, но и в духовном.

Тот факт, что все 11 человек умерли одновременно, исключает возможность того, что это был непрерывный погребальный ритуал, как это было зафиксировано на других археологических объектах. Кроме того, отсутствие свидетельств экстремальных климатических условий или сильного голода исключает гипотезу о каннибализме в целях выживания.

Кости из съеденных конечностей. IPHES-CERCA

"Если вы едите кого-то из своей группы, вы обычно берёте только то, что необходимо для выживания”, - объясняет Родригес-Идальго.

Эксперты пришли к выводу, что жертвы не принадлежали к той же социальной группе, что и их обидчики, а были врагами, которых нужно было уничтожить как физически, так и метафизически.

Это открытие заставляет переосмыслить устоявшееся представление о племенах неолита как о мирных, и показывает, что они также "разрешали конфликты насильственным путём". Однако, как отмечает наш собеседник, это не означает, что люди генетически предрасположены к войне: "Дело не в том, что война заложена в наших генах, а скорее в том, что мы обычно делаем и успешно делаем, чтобы избежать её с помощью таких инструментов, как дипломатия или политика".

"Атапуэрка - центр доисторического каннибализма"

За последние три десятилетия Атапуэрка стала мировым центром изучения доисторического каннибализма. Как шутит Родригес-Идальго: "С научной точки зрения, Атапуэрка - это как бы столица каннибализма".

Находки, связанные с антропофагией в этом месте, охватывают необычайный временной промежуток. Самая ранняя датируется почти миллионом лет, представляя собой первый задокументированный случай каннибализма в истории человеческой эволюции. Чуть больше недели назад, та же исследовательская группа объявила об обнаружении свидетельств антропофагии младенцев, относящихся к периоду более 850 000 лет назад. Также были зафиксированы случаи, относящиеся к бронзовому веку, около 4 000 лет назад.

Исключительная продуктивность Атапуэрки в этой области исследований не случайна. По словам Родригеса-Идальго, всё дело в том, что здесь уже много лет работает команда, специализирующаяся на антропофагии, под руководством Пальмиры Саладье из Каталонского института палеоэкологии человека и социальной эволюции (IPHES). Её опыт позволяет обнаруживать едва заметные следы на костях, которые другие исследователи могли бы пропустить.

История революционных открытий

Современная история Атапуэрки началась задолго до того, как она стала мировым центром палеоантропологии. В 1863 году Фелипе де Ариньо и Рамон Инклан опубликовали информацию об обнаружении останков первобытных людей в Куэва-Сьега, что стало первым признаком археологического богатства этого района. Но поворотный момент, когда стал известен весь научный масштаб этого объекта, наступил через более чем столетие. В

1976 году, когда Эмилиано Агирре приехал в Атапуэрку с междисциплинарной долгосрочной миссией. Тогда же группа спелеологов под руководством Тринидад Торрес начала раскопки в поисках медвежьих окаменелостей, и в Сима-де-лос-Уэсос она нашла хорошо сохранившуюся человеческую челюстную челюсть.

Тогда Агирре взялся за формирование исследовательской группы.

1990-е годы стали решающим этапом в истории Атапуэрки. Особую научную и социальную значимость эти места приобрели после обнаружения в 1992 году останков животных из Сима-де-лос-Уэсос, а два года спустя - человеческих (возрастом более 900 000 лет), которые определили новый вид, известный как "Homo antecessor". Это открытие произвело революцию в знаниях об эволюционном развитие человека в Европе, поскольку новый вид представляет собой группу гоминид, предшествующую неандертальцам и анатомически современным людям.





