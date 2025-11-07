 
6-11-2025, 16:00

ЄС вимагає зберегти міжнародних експертів у конкурсних комісіях при українських органах

Категория: Новини / Політика

Годовой отчет Еврокомиссии о евроинтеграционном прогрессе Украины содержит требование об участии международных экспертов в конкурсных комиссиях для заполнения вакансий в органах судебной системы.

Об этом говорится в аналитической статье "ЕвроПравды" по обнародованному документу.

Еврокомиссия включила в отчет о расширении четкое требование о присутствии международных экспертов по крайней мере в двух конкурсных комиссиях, определенных в блоке по правосудию (который для ЕС имеет чрезвычайное значение).

Во-первых, в отчете отмечается, что Украина должна срочно продлить норму о "временном привлечении независимых экспертов, номинированных международными партнерами, к отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей".

Во-вторых, должен измениться подход к отбору судей Верховного суда (и других высших судов) и проверке деклараций их добропорядочности. ЕС ожидает процедуру со "значительным привлечением независимых экспертов, назначенных международными партнерами".

Кроме того, в этом блоке Еврокомиссия повторила требование об отмене "правок Лозового" и о заполнении вакансий в Конституционном суде.

В дополнение, Украина получила требование о введении процедуры конкурентного отбора на должность генпрокурора.

Также в отчете назвали сроки, когда Украина должна свернуть телемарафон "Единые новости".


Источник

 




