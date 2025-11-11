В Украине бизнес и население приглашают оплачиваемо запитать базовые станции мобильных операторов своими генераторами.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

"Если у вас есть генератор мощностью от 7,2 кВт, подключите его и получайте ориентировочно от 110 до 140 грн в час. Например, за 12 часов работы питания базовой станции физическое лицо получит ориентировочно 1 320 грн, юридическое — около 1 720 грн", – говорится в сообщении.

Чтобы присоединиться к проекту, нужно позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 0 800 33 63 63 28 (график работы: пн–пт с 9:00 до 18:00, суббота–воскресенье — выходные).

Оператор подберет ближайшую базовую станцию к вашей локации, объяснит условия, рассчитает ориентировочную сумму оплаты и передаст ваши контакты оператору. Далее оператор свяжется с вами, проверит технические возможности, договорится обо всех условиях и заключит соглашение, объясняют в Минцифры.

"Вы отвечаете за обслуживание и заправку генератора. Техническое подключение к базовой станции — ответственность оператора", – подчеркнули в ведомстве.





Напомним:

