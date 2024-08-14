На сегодняшний день 100% автономность мобильной связи и интернета может быть увеличена до 5-6 часов, выполнение требования Госспецсвязи об обеспечении автономности в течение в 10 часов в ряде случаев является нереалистичным. Об этом рассказал CEO “Датагруп-Воля” Михаил Шелемба, передает "Интерфакс-Украина".

"Возможно, вариант, когда базовые станции ориентировались бы не на 10 часов автономной работы, а на 5-6 часов, был бы более реалистичным. Но при условии, что это будет обеспечиваться в координации с другими элементами системы, с энергетикой", - сказал Шелемба.

По его словам, выполнение требует генерации 1,0 ГВт дополнительного объема электроэнергии, что также является частью проблемы.

"Три украинских мобильных оператора вместе имеют 40 тыс. базовых станций. Каждой из них нужно питание не менее 5 КВт в час, то есть на 10 часов - 50 КВт. И нужно чтобы они зарядились за два часа. Это означает, что на каждую из них надо будет подавать 25 кВт в час - 25 кВт на 40 тысяч станций, то это уже 1,0 ГВт дополнительного объема электроэнергии, который должен быть сгенерирован в системе. И это тоже часть проблемы", - сказал CEO “Датагруп-Воля”.

Он также уточнил, что не на все базовые станции подведена такая мощность, в которой они нуждаются. Поэтому выполнение распоряжения Госспецсвязи невозможно без тесного сотрудничества с "Укрэнерго", облэнерго. Ряд базовых станций нужно будет подводить к большей мощности.

Многие базовые станции расположены на крышах и для установки там аккумуляторных батарей нужно провести серьезное техническое исследование крыши, указал Шелемба. "Потому что одно дело поставить батареи, которые могут обеспечивать автономность работы в течение четырех часов, и совсем другое - установить оборудование для обеспечения 10 часов автономной работы. Батареи очень тяжелые, они имеют высокую плотность, поэтому давление на единицу площади будет очень высоким. Это может привести даже к обвалу крыши", - предупредил CEO “Датагруп-Воля”.

Чтобы это предотвратить, нужно делать технические исследования, технический проект, получать разрешение соответствующих служб, подчеркнул он. Часть оборудования нужно будет заменять – в частности, шкафы, в которых размещается оборудование. "Все это в большинстве случаев невозможно заказать, привезти и установить в те сроки, которые указаны в распоряжении", - сказал Шелемба.

Он также отметил, что в вопросах необходимости повышения автономности телеком-оборудования видение государства и операторов совпадают. "Делали бы мы все возможное для того, чтобы максимально держать связь и без этого распоряжения? Конечно! Операторы сами заинтересованы в том, чтобы услуга работала. Это приоритет номер один. При этом государство сформулировало и свое определенное видение. И если с общим его направлениями мы совпадаем - с энергоустойчивостью сетей нужно работать и достигать максимальной эффективности, - то конкретные цифры и сроки пока выглядят как challenge. В некоторых случаях это может быть вообще нереалистично", - сказал он.

Ранее топ-менеджер одной из телеком-компаний на правах анонимности сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что сегодня операторы мобильной связи неплохо готовы к работе в режиме 4 на 4 – четыре час с электроэнергией и четыре часа автономно. Он высказал предположение, что на ряде базовых станций возможно увеличить время автономности до 6 часов.

Также ранее “Киевстар”, “Vodafone Украина” и lifecell выпустили совместное заявление, в котором проинформировали своих пользователей о том, что обеспечить на 100% автономность мобильной связи и интернета в течение 10 часов во время отключений крайне сложно.