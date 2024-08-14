На сегодняшний день 100% автономность мобильной связи и интернета может быть увеличена до 5-6 часов, выполнение требования Госспецсвязи об обеспечении автономности в течение в 10 часов в ряде случаев является нереалистичным. Об этом рассказал CEO “Датагруп-Воля” Михаил Шелемба, передает "Интерфакс-Украина".
"Возможно, вариант, когда базовые станции ориентировались бы не на 10 часов автономной работы, а на 5-6 часов, был бы более реалистичным. Но при условии, что это будет обеспечиваться в координации с другими элементами системы, с энергетикой", - сказал Шелемба.
По его словам, выполнение требует генерации 1,0 ГВт дополнительного объема электроэнергии, что также является частью проблемы.
Он также уточнил, что не на все базовые станции подведена такая мощность, в которой они нуждаются. Поэтому выполнение распоряжения Госспецсвязи невозможно без тесного сотрудничества с "Укрэнерго", облэнерго. Ряд базовых станций нужно будет подводить к большей мощности.
Многие базовые станции расположены на крышах и для установки там аккумуляторных батарей нужно провести серьезное техническое исследование крыши, указал Шелемба. "Потому что одно дело поставить батареи, которые могут обеспечивать автономность работы в течение четырех часов, и совсем другое - установить оборудование для обеспечения 10 часов автономной работы. Батареи очень тяжелые, они имеют высокую плотность, поэтому давление на единицу площади будет очень высоким. Это может привести даже к обвалу крыши", - предупредил CEO “Датагруп-Воля”.
Чтобы это предотвратить, нужно делать технические исследования, технический проект, получать разрешение соответствующих служб, подчеркнул он. Часть оборудования нужно будет заменять – в частности, шкафы, в которых размещается оборудование. "Все это в большинстве случаев невозможно заказать, привезти и установить в те сроки, которые указаны в распоряжении", - сказал Шелемба.
Он также отметил, что в вопросах необходимости повышения автономности телеком-оборудования видение государства и операторов совпадают. "Делали бы мы все возможное для того, чтобы максимально держать связь и без этого распоряжения? Конечно! Операторы сами заинтересованы в том, чтобы услуга работала. Это приоритет номер один. При этом государство сформулировало и свое определенное видение. И если с общим его направлениями мы совпадаем - с энергоустойчивостью сетей нужно работать и достигать максимальной эффективности, - то конкретные цифры и сроки пока выглядят как challenge. В некоторых случаях это может быть вообще нереалистично", - сказал он.
Ранее топ-менеджер одной из телеком-компаний на правах анонимности сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что сегодня операторы мобильной связи неплохо готовы к работе в режиме 4 на 4 – четыре час с электроэнергией и четыре часа автономно. Он высказал предположение, что на ряде базовых станций возможно увеличить время автономности до 6 часов.
Также ранее “Киевстар”, “Vodafone Украина” и lifecell выпустили совместное заявление, в котором проинформировали своих пользователей о том, что обеспечить на 100% автономность мобильной связи и интернета в течение 10 часов во время отключений крайне сложно.