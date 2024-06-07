Из-за веерных отключений света в Украине с целью экономии электроэнергии, дефицит которой возник в результате российских ударов по объектам критической инфраструктуры, часто наблюдаются проблемы с мобильной связью и интернетом. Как объяснил консультант, эксперт телеком-рынка Роман Химич, большинство базовых станций мобильной связи в Украине для питания используют аккумуляторы, которые могут поддерживать работу в течение нескольких часов.

По его словам такое функционирование на аккумуляторах возможно в течение 4-5 часов. Как передает УНИАН, об этом сообщает Суспільне.

Он подчеркнул, что в отличие от мобильного телефона, который заряжается несколько часов, а затем может работать сутки, в базовых станциях все происходит наоборот. И это проблема номер один.

"Она заряжается примерно сутки, а затем выдает питание всего несколько часов. Поэтому, если сети электроснабжения вырубают слишком часто, то аккумуляторы на базовых станциях не успевают перезарядиться", - пояснил Химич.

Вторая проблема - мобильный интернет. Ибо в отличие от него абсолютное большинство базовых станций украинских сетей сотовой связи сохраняют свою функциональность. Они позволяют хотя бы звонить или отправлять смс.

"Когда выключается свет, когда исчезает электроснабжение в бытовых электросетях, то "умирают" на это время и сети фиксированной связи, которые обеспечивают абсолютное большинство трафика данных", - отметил Химич.

И когда люди бросаются переключать мобильный интернет, то возникает перегрузка сотовой связи, отметил эксперт.

"Они не могут выступать в качестве полноценной замены фиксированных сетей. Их емкость намного меньше", - пояснил он.

Больше всего трафика, по словам Химича, тратится на видео. Поэтому нужно пересмотреть свои привычки по потреблению именно видеоконтента.

"В настройках должно быть наименьшее качество видео. Но лучше всего в нынешних условиях вернуться к тексту и читать. 90% трафика - это видеоконтент", - сказал Химич.

Веерные отключения света в Украине

Во всех областях Украины после ударов россиян по объектам энергосистемы начали отключать свет. Операторам распределительных сетей (облэнерго) предоставлены объемы для ограничения электроснабжения. Веерные отключения дают возможность энергетикам как можно быстрее восстановить поврежденные энергообъекты после обстрелов со стороны россиян.