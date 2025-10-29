Из-за массовых отключений многие украинцы начали использовать генераторы, чтобы запитать электроприборы в домах. Стоимость такой электроэнергии существенно отличается от коммунального тарифа.

Какие бывают генераторы, сколько они стоят и какую цену за один киловатт-час придется заплатить при их использовании – в материале РБК-Украина.

Какие тарифы на электроэнергию

Тариф на электроэнергию для населения в Украине составляет 4,32 грн/кВт-час. Украинцы, которые имеют двухзонный счетчик также могут использовать ночной тариф со скидкой 50%. Он действует с 23:00 до 7:00 и составляет 2,16 грн/кВт-ч.

Тарифы на электроэнергию для населения в Украине последний раз поднимали 1 июня 2024 года и этой зимой они останутся неизменными. Правительство продлило действие фиксированных цен до 30 апреля 2026 года, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Какие бывают генераторы

По типу топлива электрогенераторы делятся на газовые, бензиновые и дизельные. Самыми популярными из них являются последние два типа. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Бензиновый генератор целесообразно выбрать, если нужна небольшая мощность и устройство не будет работать постоянно. Обычно они стоят дешевле дизельных.

Дизельные генераторы целесообразнее использовать при длительной нагрузке, ведь они потребляют меньше топлива. Также дизельное топливо стоит немного дешевле бензина. Но генераторы этого типа обычно генерируют больше шума чем бензиновые.

Для дома с небольшим количеством бытовых приборов достаточно бензинового генератора мощностью до 2,5 кВт. Этого хватит для освещения и работы электроприборов небольшой мощности.

"Если это бытовые нужды – освещение, чайник, телевизор – хватит генератора мощностью 2,5 киловатта", - отметил руководитель интернет-магазина "Будпостач", который специализируется на продаже строительной и бытовой техники, Олег Бурбело в комментарии РБК-Украина.

Если же нужно подключить насос, стиральную машину или другую мощную бытовую технику оптимальным будет бензиновый или дизельный генератор с мощностью около 5 кВт. Обычно в загородные дома берут бензиновые генераторы мощностью 2,5-3 кВт, рассказал Бурбело.

"Бензиновый генератор – это хороший вариант для кратковременных отключений света, дизельный более подходит для длительного пользования", - резюмировал эксперт и добавил, что дизельные генераторы реже покупают из-за большего шума и более высокой цены.

Сколько стоят генераторы и их электроэнергия

Цена электроэнергии, полученной из бензинового или дизельного генератора, в несколько раз превышает тариф, установленный государством. "Если дневной тариф составляет 4,32 гривны за киловатт-час, то с генератора это выйдет до 30 гривен за киловатт", - отметил директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.

Стоимость генераторов мы анализировали на одном из крупнейших в Украине сервисов для сравнения цен и товаров в интернет-магазинах - Hotline. Мы взяли средние цены на две самые популярные модели бензиновых генераторов, мощностью до 3 кВт и одну самую популярную модель дизельного генератора мощностью 5 кВт.

Актуальные цены на топливо мы смотрели на одном из крупнейших украинских автопорталов AUTO.RIA. Оптимальным выбором для современных бензиновых генераторов является бензин марки А-92. По состоянию на 27 октября средняя цена на этот вид топлива равна 57,14 гривны. Дизельное топливо в среднем стоит 55,56 гривны.

Самой популярной моделью бензинового генератора является K&S BASIC KSB 21i S, мощностью 1,8 кВт. В среднем это устройство стоит 18 900 гривен и потребляет 0,3 литра бензина на 1 кВт-ч. Это означает, что при потреблении 0,3 литра бензина на 1 кВт-ч и средней цене топлива 57,14 грн, стоимость 1 кВт-ч составляет около 17,14 грн.

Генератор K&S BASIC KSB 21i S (фото Hotline)

Второй по популярности является модель MaXpeedingRODS MXR3500, мощностью 3 кВт. Этот генератор в среднем стоит 28 100 гривен и потребляет примерно 0,2 литра бензина на 1 кВт-ч – примерно 11,42 гривны, что почти в три раза выше тарифа для населения.

Самой популярной моделью дизельного генератора является SOLAX SDJ8500ME, мощностью 5,2 кВт. В среднем это устройство стоит 32 130 гривен и потребляет 0,3 литра дизельного топлива на 1 кВт-ч – 16,66 гривны. Это почти в четыре раза выше тарифа для населения.

Генератор SOLAX SDJ8500ME (фото Hotline)

Следует отметить, что при расчетах мы использовали средние значения потребления. Эти показатели могут варьироваться в зависимости от количества подключенных приборов.

"На конечную цену электроэнергии влияет тип генератора, его мощность, уровень нагрузки и эффективность работы. Если подключать генератор только для нескольких приборов, то себестоимость электроэнергии получается просто космической", - пояснил Куюн.

Также мы не учитывали стоимость расходников и масла, замену которого нужно осуществлять примерно каждые 50 часов работы генератора.

"За генераторами надо следить, потому что они очень хрупкие. Среди обязательных работ – замена масла, фильтров и аккумуляторов. такие профилактические работы могут стоить от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен", - резюмировал эксперт.

