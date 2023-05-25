Нынешний тариф на электроэнергию для населения покрывает всего 28% затрат на ее производство, доставку потребителям и налогам.

Как передает "Экономическая правда", об этом НКРЭКУ сообщило по запросу ExPro.

По расчетам регулятора, рыночная цена на электроэнергию для конечных потребителей (в том числе – бытовых) значительно выше фиксированных цен для бытовых потребителей и сегодня составляет более 5,5 грн/кВт-час.

В НКРЭКУ объяснили, что рыночная цена состоит из:

средневзвешенной цены купли-продажи электроэнергии на рынке "за сутки вперед" за апрель 2023 года – 2,81 грн/кВт∙ч (без учета налога на добавленную стоимость);

тарифа на услуги по передаче с 01.04.2023 – 0,43 грн/кВт∙ч (без учета налога на добавленную стоимость);

средневзвешенного тарифа на услуги по распределению электрической энергии для второго класса напряжения с 01.04.2023 – 1,32 грн/кВт∙ч (без учета налога на добавленную стоимость);

средневзвешенного тарифа на услуги поставщика универсальных услуг – 0,115 грн/кВт∙ч (без учета налога на добавленную стоимость);

налога на добавленную стоимость (20%).

Тарифы на электроэнергию для населения составляют 1,44 грн/кВт-час (при потреблении до 250 кВт-ч в месяц) и 1,68 грн/кВт-час (в случае потребления более 250 кВт-ч в месяц).

"В то же время средневзвешенная фиксированная цена на электрическую энергию для населения составляет 1,56 грн/кВт час (с учетом НДС)", - указывают в Нацкомиссии.

Напомним, что в конце апреля Кабинет министров Украины в очередной раз отсрочил повышение тарифов на электроэнергию для населения. Действие фиксированной цены сохранили до 31 мая.

В Министерстве энергетики выступают за установление новых тарифов. Глава ведомства Герман Галущенко рассказывал, что это может стать одним из способов возобновления энергосистемы после разрушений и повреждений, которые нанесла РФ.