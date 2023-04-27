Правительство продлило действие фиксированной цены на электроэнергию для населения еще на месяц - до конца мая. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во вторник, 25 апреля, во время заседания правительства, пишет УНН.

"Правительство продлевает льготную цену на электроэнергию для населения еще на месяц", - отметил Шмыгаль, которого цитирует пресс-служба правительства.

Ранее регулятор утвердил повышение тарифов на электроэнергию в 2023 году для небытовых потребителей.

И указал, что вопрос о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения в правительстве также рассматривается, среди вариантов новых цен - 2,40 грн и 2,80 грн за 1 кВт/ч.

Ранее в правительстве указывали, что цена на электроэнергию для населения останется неизменной до конца отопительного сезона 2022-23 годов. До сих пор было предусмотрено продление действия фиксированной цены на электроэнергию для бытовых потребителей до 30 апреля 2023 года.

Сейчас фиксированный тариф составляет:

1,44 грн/кВт ч при потреблении до 250 кВт ч в месяц для индивидуальных бытовых потребителей;

1,68 грн/кВт ч при потреблении свыше 250 кВт ч в месяц для индивидуальных бытовых потребителей;

1,68 грн/кВт ч независимо от объема потребления - для коллективных бытовых потребителей, общежитий, для юридических лиц, являющихся собственниками или балансодержателями имущества, используемого для компактного поселения внутренне перемещенных лиц в части удовлетворения собственных потребностей ВПЛ, в дачных и дачно-строительных кооперативах, садовых товариществах, гаражно-строительных кооперативах на технические цели и освещения территории, для религиозных организаций в части использования электрической энергии для коммунально-бытовых нужд.

Также этот тариф действует в многоквартирных жилых домах при использовании электроэнергии для технических целей: работы индивидуальных тепловых пунктов, котельных, лифтов, насосов, домофонов и освещения дворов, ступеней и номерных знаков.

Такой тариф цены действует с 1 октября 2021 года.