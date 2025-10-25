Кабинет министров Украины продлил действие положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка электроэнергии до 30 апреля 2026 года. Таким образом стоимость электроэнергии для населения в Украине этой зимой останется неизменной.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. По ее словам, во время отопительного сезона украинцы продолжат платить за электроэнергию по тарифу 4,32 гривны за киловатт-час.

Для потребителей, использующих электроотопление, сохранена льготная цена. Если объем потребления не превышает 2 000 кВт⋅ч в месяц, тариф составит 2,64 грн за кВт⋅ч. В случае превышения этого лимита стоимость электроэнергии вырастет до 4,32 грн за кВт⋅ч.

Кабмин продлил действие льготных цен и на газ. Поэтому фиксированная цена на природный газ для населения и бюджетных учреждений остается неизменной до 31 марта 2026 года.

источник