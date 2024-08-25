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Сьогодні, 20:00

Тарифи на тепло для населення у новому опалювальному сезоні не зміняться

Категорія: Новини / Економіка та фінанси

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Кабинет министров Украины продлил действие льготного тарифа на газ для бытовых потребителей и поставщиков тепла для населения. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Решение будет действовать до 30 апреля 2025 года, то есть до конца следующего отопительного сезона.
Цена на газ регулируется постановлением правительства о ПСО (возложение специальных обязанностей) на НАК «Нафтогаз Украины».

Государственная компания «Нафтогаз Украины» поставляет газ для 12,4 млн потребителей и удерживает более 98% рынка. Цена для населения составляет 7,96 гривен за кубометр.

«Нафтогаз» также продает газ производителям тепла для населения по цене 7,42 гривен за кубометр.

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